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أخبار البلد

المنتجون العرب يشاركون في وضع خطة التحرك الإعلامي العربي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:57 م
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
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مـــيـــــس رضــــــــــــا
يشارك الاتحاد العام للمنتجين العرب بالاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي والاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، المقرر انعقاده فى 15 ديسمبر الجاري،

وتم تكليف وفدا بالحضور والمشاركة بالاجتماعين المشار إليهما، كذلك الاجتماع الثاني الذي يعقبهما ويستمر يومى 16 و 17 ديسمبر الجاري بمقر الأمانة العامة بالقاهرة .

والوفد مكون من د. ابراهيم ابوذكري رئيس الاتحاد العام والدكتور زياد خضر نائب رئيس الاتحاد والإذاعي مهند حسين الصفدي. مدير الإذاعة الأردنية عضو الاتحاد والمخرج محمد خالد الجزازي.

وكانت قد تلقت الامانة العامة للاتحاد العام للمنتجين العرب دعوة من إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب وذلك في إطار متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العادية (50) لمجلس وزراء الإعلام العرب، واستكمالًا للنتائج التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الأول لفريق الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030، الذي عقد بمقر الأمانة العامة فى 22 أكتوبر الماضي، والاجتماع الاول لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج الذي عقد أواخر أكتوبر الماضي ، وفي ضوء حرص الأمانة العامة على إنجاز عمل الفريقين وفقًا للجدول الزمني الذي تم الاتفاق عليه مسبقًا. 
 
تتشرف الأمانة العامة بتوجيه الدعوة لحضور الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج المقرر انعقاده فى 15 ديسمبر الجاري، كذلك الاجتماع الثاني لفريق الخبراء المعني بالخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 المزمع عقده يومى 16 ، 17 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وتؤكد الأمانة العامة على أهمية المشاركة في هذه الاجتماعات من أجل إثراء المناقشات وتبادل الأفكار فيما بين المشاركين، الأمر الذي من شأنه الخروج بنتائج مثمرة قد تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة على أكمل وجه.

والجدير بالذكر، أن وفد الإتحاد العام للمنتجين العرب الذي تم تكليفه بالحضور والمشاركة الاجتماعية المشار إليهما المقرر عقدهما مكون من د.إبراهيم أبو ذكري رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب والإذاعي مهند حسين الصفدي. مدير الاذاعة الأردنية عضو الاتحاد والمخرج محمد خالد الجزازي. عضو الاتحاد.
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