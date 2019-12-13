منتدى شباب العالم.. شجرة الكريسماس والألعاب النارية تضيء شرم الشيخ

اختتمت، أمس فعاليات الاحتفال بانطلاق منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ في جو من البهجة والمرح بفاعلية خاصة بعنوان "Christmas Tree Event" احتفالًا بقرب أعياد رأس السنة الميلادية لعام 2020 في حالة من ترقب الحضور لانطلاق الفعالية بكثير من الحماسة والسرور.



ومع دقات الساعة الثامنة مساءً انطلقت الألعاب النارية لتزين سماء مدينة شرم الشيخ الساحرة وسط صيحات البهجة والحماس من كل المشاركين وإضاءة شجرة الكريسماس المزينة، وقام الحضور بجولة في محيط الشجرة والقاعة الرئيسية المزينة بأجواء أعياد الكريسماس وتناول الحلوى والمشروبات والتقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني بعام ميلادي سعيد.



كما شهدت الفعاليات حماسا كبيرا من الحضور حيث تسابقوا على التوقيع بأسمائهم على حائط مبتكر من اللمبات متمنين عودتهم لمدينة شرم الشيخ للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم العام القادم.