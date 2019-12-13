ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

منتدى شباب العالم.. شجرة الكريسماس والألعاب النارية تضيء شرم الشيخ

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:44 م
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
Advertisements
شرم الشيخ: محمد عبد المنعم
اختتمت، أمس فعاليات الاحتفال بانطلاق منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ في جو من البهجة والمرح بفاعلية خاصة بعنوان "Christmas Tree Event" احتفالًا بقرب أعياد رأس السنة الميلادية لعام 2020 في حالة من ترقب الحضور لانطلاق الفعالية بكثير من الحماسة والسرور.

ومع دقات الساعة الثامنة مساءً انطلقت الألعاب النارية لتزين سماء مدينة شرم الشيخ الساحرة وسط صيحات البهجة والحماس من كل المشاركين وإضاءة شجرة الكريسماس المزينة، وقام الحضور بجولة في محيط الشجرة والقاعة الرئيسية المزينة بأجواء أعياد الكريسماس وتناول الحلوى والمشروبات والتقاط الصور التذكارية وتبادل التهاني بعام ميلادي سعيد.

كما شهدت الفعاليات حماسا كبيرا من الحضور حيث تسابقوا على التوقيع بأسمائهم على حائط مبتكر من اللمبات متمنين عودتهم لمدينة شرم الشيخ للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم العام القادم.
منتدى شباب العالم.. شجرة الكريسماس والألعاب النارية تضيء شرم الشيخ
منتدى شباب العالم.. شجرة الكريسماس والألعاب النارية تضيء شرم الشيخ
منتدى شباب العالم.. شجرة الكريسماس والألعاب النارية تضيء شرم الشيخ
منتدى شباب العالم.. شجرة الكريسماس والألعاب النارية تضيء شرم الشيخ
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس الكريسماس .. كاتى بيرى تشعل اليوتيوب بكليب جديد.. فيديو

شاهد.. أحدث أشكال وأسعار الكريسماس لعام 2019

السوداني ضحية واقعة التنمر: أشكر الرئيس السيسي على دعوتي لحضور منتدى شباب العالم

شباب العالم يتوافدون علي مدينة السلام للمشاركة في النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم..صور

انطلاق الورش التحضيرية لمنتدى شباب العالم 2019

انطلاق الورش التحضيرية لـ منتدى شباب العالم 2019.. 7 ورش عمل ونماذج محاكاة للشباب تنعقد اليوم.. اللجنة المنظمة تعلن إتاحة نسخة جديدة من تطبيق الهاتف للمشاركين.. وننشر تفاصيل اليوم التحضيري الثاني

ترشيحاتنا

أصحاب الرهانات الخاسرة.. ميدو ورضا عبدالعال الأبرز وأحمد بلال الأحدث.. فيديو

بعد تحديد مكانها.. مأموريات للبحث عن الأم صاحبة فيديو ضرب طفلها

قومي الطفولة: سنتخذ الإجراء اللازم في واقعة الفيديو المنتشر لتعنيف أم لابنها

فيديوجراف| زوجة تحرم نفسها من التعامل مع زوجها

عضو مجلس الزمالك ينتقد تعامل الإعلام مع انتقال كهربا لـ الأهلى

تحت تأثير المخدرات.. رجل يعتدي بوحشية على طفلين داخل محل| فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البداية أسد والنهاية كلب .. رواد فيسبوك يسخرون: ملك الغابة وصل أسيوط

ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة

ناسا: كويكب في طريقه للاصطدام بالأرض اليوم