البعثة الدبلوماسية الليبية في مصر توجه صفعة لحكومة السراج

أعلن أعضاء البعثة الدبلوماسية الليبية لدى القاهرة، وكافة الملحقيات التابعة لها، انحيازها التام لشرعية مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة، وفقا لقناة "ليبيا".



وأكد أعضاء البعثة في بيان أنهم يسحبون اعترافهم بحكومة الوفاق من تاريخ صدور البيان، داعين البعثات الدبلوماسية الليبية في دول العالم لفك ارتباطها بهذه الحكومة غير الشرعية، الداعمة للإرهاب.



وشدد أعضاء البعثة على ضرورة الوقوف صفا واحدا مع القوات المسلحة التي تخوض المعارك لتخليص البلاد من العصابات والمليشيات.



يأتي ذلك عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ساعة الصفر لاقتحام قلب العاصمة طرابلس، وقال المشير حفتر في كلمة أمس وجهها إلى جميع الوحدات العسكرية في محاور العاصمة، إنه قد حان وقت المعركة الحاسمة والتقدم نحو قلب العاصمة لكسر قيدها وفك أسرها وبعث البهجة والفرحة في نفوس أهلها.



فيما أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، سيطرة الجيش جويًا على العاصمة الليبية، قائلًا : "لدينا سيطرة جوية ومدفعية كاملة على العدو في طرابلس". وأضاف في اتصال مع العربية: "قواتنا نفذت عمليات نوعية ضد أهداف لكتائب حكومة الوفاق في طرابلس".