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توك شو

مصطفى بكري: الجيش الليبي يقترب من العاصمة طرابلس

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:24 م
مصطفي بكري
مصطفي بكري
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توك شو
قال الإعلامي "مصطفى بكري"، عضو مجلس النواب، إن الجيش الليبي الوطني يقترب بشكل كبير من العاصمة طرابلس، بهدف تحريرها من دنس الإرهاب.

وأشار خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، إلى أن المشير خليفة حفتر أعطى الضوء الأخضر لبدء عملية التطهير في الأراضي الليبية.

ونوه إلى أن الجيش الليبي الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر يسعى لتحرير الدولة الليبية من دنس الإرهاب.

وتابع أن الأنباء تتوالى عن هروب عدد كبير من قيادات تلك الجماعات الإرهابية.
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