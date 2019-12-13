بتسريحة شعر مختلفة | مي سليم تفاجئ متابعيها بإطلالة سبعينية

شاركت مي سليم صورة جديدة مع ابنتها، وهي بإطلالة سبعينية بتسريحة شعر مختلفة، وقامت بنشرها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد عبر متابعيها عن مدى حبهم الشديد لها.وظهرت مي سليم جاكيت كاروهات، وقامت ابنتها بالظهور ببدلة رجالي رمادي، تحتها قميض باللون الأبيض، وهو ما ابرز من ملامحهم الطفولية والمميزة، وكانت إطلالتها من تصميم مصمم الازياء حمادة انور.وتركت مي سليم شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة الويفي، وعلى راسها عصبة راس باللون الأسود، وقد رجعت تسريحة شعرها إلى تسريحات السبعينات.فيما اختارت مي سليم بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، مع احمر شفاه باللون الأحمر الناري.ولم تتكلف مي سليم في ارتداء الاكسسورات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة، وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..