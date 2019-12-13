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فن

فى عيد ميلاد شريف عبد المنعم .. حادث غير حياته من لاعب كرة لممثل وتزوج فنانة معتزلة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 09:24 م
صدى البلد
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أحمد البهى
يحتفل اليوم شريف عبد المنعم لاعب كرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا بعيد ميلاده حيث يعد واحدًا من أبرز لاعبى الكرة الذين أحترفوا مجال التمثيل.

وكشف شريف عبد المنعم فى أحد اللقاءات التليفزيونية إن الحادث الذي تعرض خلال الثمانينيات أبعده عن كرة القدم وجعله يتجه نحو عالم التمثيل، حيث عرض عليه عدد من المنتجين فكرة احتراف التمثيل فوافق على الفور، ليشارك وقتها في فيلمي "عودة الهارب" و"امبراطورية الشر".

وشارك بعد ذلك فى عدد من الأعمال ومنها في فيلم تحت الربع بجنيه وربع مع أحمد آدم والشحات مبروك، و فيلم «بركان الغضب» عام 2002 مع تامر هجرس وجيهان قمري، وفخفخينو مع مصطفى شعبان عام 2002 .

وظهر " شريف عبد المنعم " فى عدد من الاعمال كضيف شرف ، ومنها في دور مجند إسرائيلي في فيلم فتاة من إسرائيل لخالد النبوي وحنان ترك.

وكان لشريف عبد المنعم ، زيجة من داخل الوسط الفنى ، وهى من الفنانة المعتزلة هدى رمزى ، والتى إنفصل عنها بعد فترة قصيرة .
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