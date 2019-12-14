أخبار البرلمان| تحذير برلماني من أمصال تسبب السرطان | تحرك عاجل بعد فيديو تعدي أم على ابنها



زار وفد برلماني من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي التي تضم ما يزيد عن 40 نائبا، حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، في إطار أولى الزيارات البرلمانية لأكبر حقول الغاز في مصر.

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