إليسا تكشف موعد صدور ألبومها الجديد وشكل أغنياته

أعلنت النجمة اللبنانية إليسا، انها تواصل حاليًا تحضيرات ألبومها الجديد الذي ستطرحه في عيد الفطر المقبل.



وقالت إليسا على هامش حفلها الذي أحيته امس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،أن الالبوم الجديد سيضم ٤ اغنيات لبنانية ، وباقي الاغنيات ستكون باللهجة المصرية ، متمنية ان ينال اعجاب جمهورها.



واشادت إليسا بالحفل الذي نظمته جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مؤكدةً أنها تكون سعيدة دائما بالتواجد مع الجمهور المصري سواء في القاهرة أو الاسكندرية أو المنصورة أو في اي مكان بمصر.



وكانت قد أحيت اليوم النجمة اللبنانية إليسا، حفلا غنائيا من أقوي حفلاتها علي مسرح أوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي حضره كوكبة من المثقفين والفنانين وفى مقدمتهم خالد الطوخي رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والاعلامي والكاتب محمد فودة والنجمة ايمان العاصي، والنجمة دينا فؤاد والإعلامية بوسي شلبي.



وبدأت النجمة اليسا حفلها بالصعود علي المسرح، بأغنية "شمس الحرية"، وسط تصفيق الجمهور الذي حضر خصيصا للاستماع لأغاني نجمتهم المفضلة.



وأهدت إحدى الفتيات باقة "ورود" للفنانة اليسا، التي اعربت بسعادتها بلقاء الجمهور المصري داخل مسرح اوبرا جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ، ووعدتهم بغناء كل ما يطلبونه.



وقدمت اليسا خلال ساعتين متواصلتين، عددا من الأغنيات التي قدمتها خلال مشوارها الغنائي "الي كل اللي بيحبوني" ، "وحشتوني" ، "كرمالك" ، "سهرني يا ليل"، "يا مرايتي"، "اسعد واحدة"



وطالب الجمهور اليسا بعدد كبير من أغنياتهم المفضلة لهم، ولم تبخل النجمة عليهم حيث لبت كل طلباتهم ومانت أبرز هذه الأغنيات، "عيشالك"، "خدني معك"، كرهني"،"بيمون"، "اجمل احساس"، "عكس اللي شايفنها".



وقدمت عددا من الأغنيات لنجوم اخرين من الزمن الجميل منهم اغنيتي "لولا الملامة" و"طب وانا مالي" للنجمة الواحلة وردة الجزائرية، وأغنية، " نسم علينا الهوا" للنجمة القديرة فيروز.



وأهدى خالد الطوخي رئيس مجلس امناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، درع تكريم للنجمة اللبنانية علي حضورها واحيائها حفلا غنائيا علي مسرح الأوبرا الخاص بها.

