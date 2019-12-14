لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني بالسودان وقرار بحل النقابات

أصدر الفريق ركن ياسر عبد الرحمن، رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، قرارا بتشكيل لجنة لتصفية حزب "المؤتمر الوطني" (الحزب الحاكم سابقا، والذي تم حله)، كما اصدر قرارا بحل المكاتب التنفيذية، ومجالس النقابات.

ويترأس لجنة تصفية حزب "المؤتمر الوطني" المنحل، المحامي طه عثمان اسحق، وتضم في عضويتها ممثلين لوزارات الدفاع، الداخلية، العدل، الحكم الاتحادي، والمالية والتخطيط الاقتصادي، وجهاز المخابرات العامة، وقوات الدعم السريع، وبنك السودان المركزي، وديوان المراجعة القومي.