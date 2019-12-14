خناقة بين ايتن عامر وياسمين الخطيب بسبب نجم الأهلى

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، تويتة على موقع التغريدات القصيرة تويتر حول انتقال اللاعب محمود كهربا إلى القلعة الحمراء، والذى أثار جدلا كبيرا.





وكتبت ياسمين قائلة: أدرك أن كرة القدم بالنسبة للاعبيها مجرد رياضة وعمل لكني كمشجعة اعتبر نادي الزمالك قدرا أبديا كالأب والأم لا يمكن تبديله مهما أساء.

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وأضافت: أتوقع من اللاعب أن يتمسك بهويته الكروية فيحمل ناديه بقلبه إلى الأبد.. أن يكن له وفاءا كوفاء المشجع وليس وفاء الموظف.. أما ما فعله كهربا فهو وفاء عامر.





لترد ايتن عامر عليها قائلة: المفروض كده أن ده أفيه والناس تضحك وكدة ؟؟!!!



