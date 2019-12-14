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أخبار العالم

بومبيو: أي هجمات من إيران تضر بأمريكا وحلفائها سنرد عليها بحسم

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:48 ص
مايك بومبيو وزير
مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي
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أ ش أ
أكد مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي أن أي هجمات ستقوم بها إيران أو وكلائها تلحق الضرر بمواطني الولايات المتحدة أو بمصالحها أو بحلفائها سيتم الرد عليها باستجابة أمريكية حاسمة.

وقال بومبيو ، في تصريح له ، إنه يجب على إيران أن تحترم سيادة جيرانها وأن تتوقف فورًا عن تقديم المساعدات والدعم لأطراف ثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف أن واشنطن ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع شركائها العراقيين، بما في ذلك قوات الأمن العراقية، التي لعبت دورًا محوريًا في استعادة سيادة العراق من داعش. 

ولفت الوزير الأمريكي إلى أن الوكلاء الإيرانيين ارتكبوا مؤخرًا العديد من الهجمات ضد قواعد توجد بها قوات الأمن العراقية مع قوات التحالف الأمريكية والدولية، وقد شنوا هجوما صاروخيا في 9 ديسمبر الجاري على منشأة عراقية تقع في مجمع مطار بغداد الدولي. 

وقال إن هجوم 9 ديسمبر أدى إلى إصابة خمسة جنود عراقيين ، منهم اثنان في حالة خطيرة ، وأعقب ذلك هجوم صاروخي آخر على المطار في 11 ديسمبر ، معربا عن أمله في أن يتعافى العراقيون الشجعان تماما وبسرعة من إصاباتهم.
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