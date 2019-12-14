قتلى ومصابون في أعمال عنف داخل أحد سجون السودان

أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، اليوم السبت، بوفاة نزيل وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة لأحداث شغب شهدها سجن كوبر بنيالا بولاية جنوب دارفور عصر أمس، الجمعة، فيما تعاملت معها الشرطة.



وأوضح مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء نيازى صالح أن الأسباب تعود إلى محاولة بعض النزلاء كسر السجن والهروب وتصدت لهم القوة المكلفة بحراسة السجن باستخدام الغاز المسيل للدموع وأن النزلاء قاوموا شرطة السجن ورموهم بالحجارة .



وأشار إلى أن النزلاء واصلوا مقاومتهم وانه حينما استفحل الأمر اضطرت الشرطة لاستخدام أعيرة نارية فى الهواء مما أدى إلى مقتل أحد النزلاء وإصابة ثلاثة آخرين .



وقال نيازى إن الأوضاع الداخلية للسجن الآن بالغة التعقيد لعدم التمكن من السيطرة على السجن بسبب رفض النزلاء الذين يتجاوز عددهم الآلف الرجوع إلى غرفهم مما استدعى الأجهزة الأمنية الدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة للسيطرة على الوضع من الخارج حتى لا يتمكن اى نزيل من الهروب.