إنقاذ 45 سائحا بعد اندلاع حريق بفندق عائم بالأقصر

نجح قسم الإنقاذ النهرى بإدارة الحماية المدنية بالأقصر، فى إنقاذ 45 سائحا من الموت حرقا بعد اندلاع حريق بالفندق العائم الذى يستقلونه بمنطقة البغدادى بالأقصر.



تلقى اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطارا من إدارة الحماية المدنية يفيد باندلاع حريق بأحد الفنادق العائمة والمتراكية بمرسى الوطنية بالبغدادى، ويوجد بداخله 45 سائحا من جنسيات مختلفة.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء ولانشات الإنقاذ النهرى لإطفاء الحريق، وتمكنوا من إخماد الحريق الذى أسفر عن احتراق 12 كابينة بالفندق وإصابة 14 عاملا وموظفا من طقم الفندق العائم باختناقات وحروق طفيفة، ولا توجد إصابات لدى السائحين الذين تم نقلهم إلى فندق عائم آخر تابع لنفس الشركة لاستكمال رحلتهم.



تحرر محضر بذلك، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج، وجار إخطار النيابة لتولى التحقيقات لمعرفة أسباب الحريق.



