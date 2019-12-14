د.هلالي عبد الرحمن يكتب: طاعون القطط

** ما هو مرض البانليكوبينيا – طاعون القطط ؟





مرض البانليكوبينيا ، يسمي أيضا بارفو القطط ، طاعون القطط ، حيث أن هناك علاقة بين فيروس بانليكوبينيا وفيروس بارفو الكلاب.





واحد من أكثر الأمراض الفيروسية الشائعة في القطط وأخطرها ، قديما قبل اكتشاف التطعيمات الحديثة كان السبب الأول للوفاة في القطط.





البانليكوبينيا – طاعون القطط هو مرض شديد العدوي ، يحدث بسبب الإصابة بفيروس بارفو القطط Feline Parvo Virus.





جميع القطط معرضة للإصابة بالفيروس ، وجميع الأعمار أيضا ، ولكن تزيد فرص العدوي في القطط الصغير التي لم تحصل علي تطعيماتها .





تكثر الإصابة بمرض طاعون القطط في عمر من ٣ الي ٦ شهور ، والوفاة نتيجة شائعة في هذا العمر.





يهاجم فيروس بارفو القطط الخلايا سريعة النمو في الجسم ، مثل خلايا نخاع العظام و الأمعاء والأجنة ، ويدمرها.





** هل ينتقل طاعون القطط للإنسان ؟

- فيروس بانليكوبينا يصيب أفراد الفصيلة القططية بجميع أنواعها ولا ينتقل للإنسان .









** كيف تحدث عدوي بانليكوبينيا ؟

- يمكن للحيوان المصاب إخراج الفيروس في البول أو البراز أو إفرازات الأنف .

- تحدث العدوي عن طريق الاحتكاك المباشر بالمصاب أو غير المباشر بالأطباق وطبق الرمل وأيدي صاحبه مع تلك الإفرازات من الحيوان المصاب بالمرض .

- خروج الفيروس من القطط المصابة يستمر لوقت قصير نسبيا إذا ما قورن بأمراض أخري ، القط المصاب يخرج الفيروس في إفرازاته لمده من يوم إلي يومين في أغلب الحالات ، وفي حالات أخري يستمر في قدرته علي العدوي لمدة ٦ أسابيع ، ولكن فيروس بارفو القطط له القدرة علي البقاء حيا في البيئة المحيطة لمدة طويلة تتجاوز العام .









** تشخيص مرض بانليكوبينيا !

- التاريخ المرضي والأعراض وسجل التطعيمات .

- تحليل صورة الدم كاملة .

- يهاجم المرض نخاع العظم والعقد الليمفاوية ، مما يسبب نقص شديد في كرات الدم البيضاء والحمراء أيضا .

- اختبار الكشف عن الفيروس في الإسهال يعتبر من الطرق التشخيصية الهامة ، و ان كانت من الممكن أن تعطي نتيجة ايجابية مزيفة في حالة إعطاء القط التطعيم قبل الاختبار بفترة ٥-١٢ يوم .





** ما هي أعراض مرض بارفو القطط – طاعون القطط ؟

الأعراض مختلفة من حالة لآخري حسب نوع الخلايا التي يهاجمها الفيروس ، وفي بعض الأحيان تحدث الوفاة بشكل مفاجئ بدون ظهور أي أعراض ماعدا فقدان الشهية للطعام قبل الوفاة بساعات . و قد تتواجد فى هذه الصورة

1 - ضعف عام .





2 - فقدان الشهية للطعام .

3 - ارتفاع درجة الحرارة ( في بعض الحالات تتغير درجة الحرارة بين الارتفاع والهبوط إلي أن تهبط بشكل مفاجئ عن المعدل الطبيعي للجسم قبل الوفاة ) .

4 – القئ









5 - الإسهال الشديد ، يكون أحيانا مصحوبا بدم ( يعتبر من أكثر الأعراض تمييزا للمرض ) .













6 – الجفاف .









7 - إفرازات الأنف .





8 - فقدان الاتزان .

9 - في القطط الحامل

إذا حدثت الإصابة أثناء الحمل ينتج عنها الإجهاض ، أو ولادة قطط مصابة بتدمير في خلايا المخيخ ( الترنح المخيخي ) وفيه حركة القطط الصغيرة غير متزنة و مصحوبة بارتعاش للعضلات .





** ما هو علاج طاعون القطط – بارفو القطط ؟

لا يوجد دواء لقتل الفيروس ، العلاج هنا علاج تحفظي ، يعتمد علي دعم الجسم والجهاز المناعي لمقاومة المرض ، وعلاج الأعراض ومنع المضاعفات الناتجة عنها .

- محاليل الوريد ( جلوكوز و محلول ملح ) لإصلاح نسبة الجفاف .

- مضادات حيوية لمنع العدوي البكتيرية الثانوية نتيجة لضعف الشديد للجهاز المناعي المصاحب للمرض .

- أدوية مضادة للنزيف في حالة وجود دم مع البراز .

- عزل القط المصاب بشكل تام عن القطط السليمة ، وتطهير يدك بعد التعامل مع القط المريض - أيضا تطهير كل الأماكن المحيطة له و هذا لان الفيروس يتميز بمقاومته العالية للمطهرات .

- فرص العلاج في القطط الصغيرة تحت عمر شهرين تكون محدودة للغاية ، تزيد فرص نجاح العلاج في القطط الكبيرة إذا حصلت علي علاج سليم في وقت مبكر من الإصابة .

- حالات الوفاة في حالة التأخر في العلاج قد تصل إلي ٩٠٪ .

- إذا استمر القط المصاب علي قيد الحياة لمدة ٥ أيام تزيد فرص نجاح العلاج بشكل كبير .





** ما هي طرق الوقاية من مرض البانليكوبينيا ؟

- القطط التي أصيبت بالمرض من قبل تكون مناعة ضد الفيروس طوال حياتها .

- القطط الصغيرة بعد الولادة تحصل علي الأجسام المضادة من الأم ، تمنحها حماية ضد المرض لفترة تختلف حسب كمية الأجسام المضادة ، تقريبا من ٦ أسابيع و حتي ٣ شهور.

- الوقاية الفعالة الوحيدة ضد المرض هي التطعيم ضد فيروس بارفو القطط ( متمثل في التطعيم الثلاثي أو الرباعي ) .

- في حالة وجود حالة مصابة بالمنزل يجب عزلها عن القطط السليمة بشكل كامل وعدم استعمال أدواتها ومستلزماتها مع باقي القطط .

- نأخذ في الاعتبار أن فيروس بانليكوبينا له القدرة علي الحياة في البيئة لمدة عام .

- تطهير المكان والأدوات بالكلور في حالة وجود حالة مصابة مسبقا ، وان كانت المطهرات فعاليتها محدودة مع البانليكوبينيا .

- فيروس بارفو القطط قوي جدا ، ومقاومته للمطهرات عالية للغاية كما ذكرنا مسبقا و لهذا يجب أن نحرص علي إعطاء القطط جرعات التطعيم ضد طاعون القطط التي يوصي بها الطبيب البيطري كاملة .



