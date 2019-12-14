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ساحة رأي

د.هلالي عبد الرحمن يكتب: طاعون القطط

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:45 م
صدى البلد
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** ما هو مرض البانليكوبينيا – طاعون القطط ؟

مرض البانليكوبينيا ، يسمي أيضا بارفو القطط ، طاعون القطط ، حيث أن هناك علاقة بين فيروس بانليكوبينيا وفيروس بارفو الكلاب.

واحد من أكثر الأمراض الفيروسية الشائعة في القطط وأخطرها ، قديما قبل اكتشاف التطعيمات الحديثة كان السبب الأول للوفاة في القطط.

البانليكوبينيا – طاعون القطط هو مرض شديد العدوي ، يحدث بسبب الإصابة بفيروس بارفو القطط Feline Parvo Virus.

جميع القطط معرضة للإصابة بالفيروس ، وجميع الأعمار أيضا ، ولكن تزيد فرص العدوي في القطط الصغير التي لم تحصل علي تطعيماتها .

تكثر الإصابة بمرض طاعون القطط في عمر من ٣ الي ٦ شهور ، والوفاة نتيجة شائعة في هذا العمر.

يهاجم فيروس بارفو القطط الخلايا سريعة النمو في الجسم ، مثل خلايا نخاع العظام و الأمعاء والأجنة ، ويدمرها.

** هل ينتقل طاعون القطط للإنسان ؟
- فيروس بانليكوبينا يصيب أفراد الفصيلة القططية بجميع أنواعها ولا ينتقل للإنسان .


** كيف تحدث عدوي بانليكوبينيا ؟
- يمكن للحيوان المصاب إخراج الفيروس في البول أو البراز أو إفرازات الأنف .
- تحدث العدوي عن طريق الاحتكاك المباشر بالمصاب أو غير المباشر بالأطباق وطبق الرمل وأيدي صاحبه مع تلك الإفرازات من الحيوان المصاب بالمرض .
- خروج الفيروس من القطط المصابة يستمر لوقت قصير نسبيا إذا ما قورن بأمراض أخري ، القط المصاب يخرج الفيروس في إفرازاته لمده من يوم إلي يومين في أغلب الحالات ، وفي حالات أخري يستمر في قدرته علي العدوي لمدة ٦ أسابيع ، ولكن فيروس بارفو القطط له القدرة علي البقاء حيا في البيئة المحيطة لمدة طويلة تتجاوز العام .


** تشخيص مرض بانليكوبينيا !
- التاريخ المرضي والأعراض وسجل التطعيمات .
- تحليل صورة الدم كاملة .
- يهاجم المرض نخاع العظم والعقد الليمفاوية ، مما يسبب نقص شديد في كرات الدم البيضاء والحمراء أيضا .
- اختبار الكشف عن الفيروس في الإسهال يعتبر من الطرق التشخيصية الهامة ، و ان كانت من الممكن أن تعطي نتيجة ايجابية مزيفة في حالة إعطاء القط التطعيم قبل الاختبار بفترة ٥-١٢ يوم .

** ما هي أعراض مرض بارفو القطط – طاعون القطط ؟
الأعراض مختلفة من حالة لآخري حسب نوع الخلايا التي يهاجمها الفيروس ، وفي بعض الأحيان تحدث الوفاة بشكل مفاجئ بدون ظهور أي أعراض ماعدا فقدان الشهية للطعام قبل الوفاة بساعات . و قد تتواجد فى هذه الصورة 
1 - ضعف عام .

2 - فقدان الشهية للطعام .
3 - ارتفاع درجة الحرارة ( في بعض الحالات تتغير درجة الحرارة بين الارتفاع والهبوط إلي أن تهبط بشكل مفاجئ عن المعدل الطبيعي للجسم قبل الوفاة ) .
4 – القئ


5 - الإسهال الشديد ، يكون أحيانا مصحوبا بدم ( يعتبر من أكثر الأعراض تمييزا للمرض ) .



6 – الجفاف .


7 - إفرازات الأنف .

8 - فقدان الاتزان .
9 - في القطط الحامل
إذا حدثت الإصابة أثناء الحمل ينتج عنها الإجهاض ، أو ولادة قطط مصابة بتدمير في خلايا المخيخ ( الترنح المخيخي ) وفيه حركة القطط الصغيرة غير متزنة و مصحوبة بارتعاش للعضلات .

** ما هو علاج طاعون القطط – بارفو القطط ؟
لا يوجد دواء لقتل الفيروس ، العلاج هنا علاج تحفظي ، يعتمد علي دعم الجسم والجهاز المناعي لمقاومة المرض ، وعلاج الأعراض ومنع المضاعفات الناتجة عنها .
- محاليل الوريد ( جلوكوز و محلول ملح ) لإصلاح نسبة الجفاف .
- مضادات حيوية لمنع العدوي البكتيرية الثانوية نتيجة لضعف الشديد للجهاز المناعي المصاحب للمرض .
- أدوية مضادة للنزيف في حالة وجود دم مع البراز .
- عزل القط المصاب بشكل تام عن القطط السليمة ، وتطهير يدك بعد التعامل مع القط المريض - أيضا تطهير كل الأماكن المحيطة له و هذا لان الفيروس يتميز بمقاومته العالية للمطهرات .
- فرص العلاج في القطط الصغيرة تحت عمر شهرين تكون محدودة للغاية ، تزيد فرص نجاح العلاج في القطط الكبيرة إذا حصلت علي علاج سليم في وقت مبكر من الإصابة .
- حالات الوفاة في حالة التأخر في العلاج قد تصل إلي ٩٠٪ .
- إذا استمر القط المصاب علي قيد الحياة لمدة ٥ أيام تزيد فرص نجاح العلاج بشكل كبير .

** ما هي طرق الوقاية من مرض البانليكوبينيا ؟
- القطط التي أصيبت بالمرض من قبل تكون مناعة ضد الفيروس طوال حياتها .
- القطط الصغيرة بعد الولادة تحصل علي الأجسام المضادة من الأم ، تمنحها حماية ضد المرض لفترة تختلف حسب كمية الأجسام المضادة ، تقريبا من ٦ أسابيع و حتي ٣ شهور.
- الوقاية الفعالة الوحيدة ضد المرض هي التطعيم ضد فيروس بارفو القطط ( متمثل في التطعيم الثلاثي أو الرباعي ) .
- في حالة وجود حالة مصابة بالمنزل يجب عزلها عن القطط السليمة بشكل كامل وعدم استعمال أدواتها ومستلزماتها مع باقي القطط .
- نأخذ في الاعتبار أن فيروس بانليكوبينا له القدرة علي الحياة في البيئة لمدة عام .
- تطهير المكان والأدوات بالكلور في حالة وجود حالة مصابة مسبقا ، وان كانت المطهرات فعاليتها محدودة مع البانليكوبينيا .
- فيروس بارفو القطط قوي جدا ، ومقاومته للمطهرات عالية للغاية كما ذكرنا مسبقا و لهذا يجب أن نحرص علي إعطاء القطط جرعات التطعيم ضد طاعون القطط التي يوصي بها الطبيب البيطري كاملة .


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