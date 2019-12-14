مطالبًا بـ نقابة مستقلة.. التهامي: لا يليق بـ الإنشاد الديني اتباع المهن الموسيقية

هنّأ الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، مؤسس مدرسة الإنشاد الديني، المنشد الشاب محمد طارق لفوزه بجائزة منشد الشارقة.





وثمّن التهامي في بيان له، دعوة مشاركته في لجنة التحكيم الرئيسية ببرنامج مسابقة منشد الشارقة في دورته الثانية عشرة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيرًا إلى أن فوز الشاب المصري بالجائزة دليل على ريادة مصر ودورها في فن الإنشاد الديني جيلا عبر جيل.





وأكد "التهامي"، أهمية تفعيل دور نقابة الإنشاد الديني لتكون نقابة مهنية مستقلة، تقدم الخدمات الكافية للمنشدين، نظرًا لما تشهده نقابة المهن الموسيقية من زخم ومشكلات ضد مطربي المهرجانات بين الحين والآخر، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الثانية علي التوالي التي يشارك فيها في مسابقة منشد الشارقة.





يذكر أن المنشد المصري محمد طارق، حصد لقب منشد الشارقة، في مسابقة منشد الشارقة، التي تقام في دولة الإمارات، مستندًا إلى رصيد من الخبرات في العديد من الحفلات بمصر والأردن المغرب وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وموريتانيا وباكستان.





ويعد محمد طارق، من أهم المنشدين الشباب؛ لما يمتلكه من خبرة كبيرة ولغات عدة، حيث يقوم بالإنشاد بالعديد من اللغات منها الإنجليزية والإندونيسية والأردية.



