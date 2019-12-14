ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مطالبًا بـ نقابة مستقلة.. التهامي: لا يليق بـ الإنشاد الديني اتباع المهن الموسيقية

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:29 م
المنشد محمود التهامي
المنشد محمود التهامي
Advertisements
محمود ضاحي
هنّأ الشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، مؤسس مدرسة الإنشاد الديني، المنشد الشاب محمد طارق لفوزه بجائزة منشد الشارقة.

وثمّن التهامي في بيان له، دعوة مشاركته في لجنة التحكيم الرئيسية ببرنامج مسابقة منشد الشارقة في دورته الثانية عشرة، برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيرًا إلى أن فوز الشاب المصري بالجائزة دليل على ريادة مصر ودورها في فن الإنشاد الديني جيلا عبر جيل.

وأكد "التهامي"، أهمية تفعيل دور نقابة الإنشاد الديني لتكون نقابة مهنية مستقلة، تقدم الخدمات الكافية للمنشدين، نظرًا لما تشهده نقابة المهن الموسيقية من زخم ومشكلات ضد مطربي المهرجانات بين الحين والآخر، مشيرًا إلى أن هذه هي المرة الثانية علي التوالي التي يشارك فيها في مسابقة منشد الشارقة.

يذكر أن المنشد المصري محمد طارق، حصد لقب منشد الشارقة، في مسابقة منشد الشارقة، التي تقام في دولة الإمارات، مستندًا إلى رصيد من الخبرات في العديد من الحفلات بمصر والأردن المغرب وإندونيسيا وجنوب أفريقيا وموريتانيا وباكستان.

ويعد محمد طارق، من أهم المنشدين الشباب؛ لما يمتلكه من خبرة كبيرة ولغات عدة، حيث يقوم بالإنشاد بالعديد من اللغات منها الإنجليزية والإندونيسية والأردية.

وأكمل: نأمل بتحويل نقابة الإنشاد الديني لنقابة مهنية ، مؤكدًا ريادة الإنشاد الديني في مصر ودور هذا الكيان كبير في مواجهة التطرف، ولايليق أن يكون الإنشاد الديني شعبة داخل نقابة المهن الموسيقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للعام الثاني على التوالي.. محمود التهامي عضوا بلجنة التحكيم الرئيسية بمنشد الشارقة

علي الهلباوي يكشف كواليس بدايته في الإنشاد الديني.. فيديو

المصري محمد طارق يفوز بلقب منشد الشارقة

بـ 150 ألف درهم.. مصري يحصل على لقب منشد الشارقة

ترشيحاتنا

محتشمة.. هبة مجدى تنافس هنا الزاهد ومى عمر بفستان يبرز جمالها

فيديو جراف | مشاكل صحية يسببها الموز لم تتوقعها

العثور على مجرم خطير محنطا في شقته

بأوامر فايلر.. تركيب ساعة رقمية في ملعب التتش.. اعرف السبب.. صور

ساحر يحصد 2 مليار مشاهدة بسبب خدعة.. شاهد ماذا فعل

قائمة أسعار شيري chery اليوم في مصر بعد تخفيضات 2019

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قاعة المؤتمرات الرئيسية تستعد لافتتاح فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم .. صور

حافية القدمين.. إطلالة غير متوقعة لـ جميلة عوض من تايلاند.. صور

بالبدلة.. نيكول سابا بإطلالة قوية وتوجه رسالة للنساء