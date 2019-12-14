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فن

اخترت طريق الله .. فيديو نادر لـ شمس البارودى تبكى وتكشف اللحظات الأخيرة قبل اعتزالها الفن

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:27 م
شمس البارودي
شمس البارودي
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أحمد إبراهيم
أثار أحدث ظهور للفنانة شمس البارودى مع عائلتها جدلا واسعا داخل الوسط الفنى وتصدرت جوجل تريند.

وفتح ظهورها باب الحديث مجددا عن عودتها الى التمثيل مرة اخرى وهو الامر الذى نفاه زوجها الفنان حسن يوسف جملة وتفصيلا مؤكدا أن الفنانة شمس البارودى لن تعود الى الفن ولن تتراجع عن قرارها الذى اتخذته فى عام 1982 من خلال فيديو نادر لها كشفت فيه عن قرار الاعتزال واسراره.

وقامت الفنانة شمس البارودي بنشر إعلان في إحدى الجرائد -خلال فترة الثمانينات- مفاده أنها تعلن أن الأفلام التي تعرض لها حاليًا أو مستقبلًا كلها قديمة تم تصويرها منذ سنوات لتؤكد أنها اعتزلت الفن نهائيًا منذ فبراير 1982 بعد أدائها العمرة.

وجاء في نص الإعلان الذي أرفقت به صورتها بالنقاب، وكتبت فيه: "من ضار مسلمًا ضاره الله، ومن شاق مسلمًا شاق الله عليه، صدق رسول الله.. تعلن السيدة شمس البارودي أن الأفلام التي تعرض لها حاليًا أو مستقبلًا كلها أفلام قديمة تم تصويرها منذ سنوات بعيدة، كما تعلن أنها اعتزلت الفن نهائيًا منذ شهر فبراير 1982 بعد أدائها للعمرة، وحسبي الله ونعم الوكيل".

وكشفت الفنانة المعتزلة شمس البارودى تفاصيل الساعات الأخيرة لها قبل اعتزالها للفن نهائيًا، فى لقاء نادر لها، لافتة إلى أنها بعد رجوعها هى وزوجها الفنان حسن يوسف من باريس للتبضع وشراء الملابس، فقررت أن تؤدى العمرة وزيارة بيت الله الحرام مع والدها وقرأت كتاب الله بالكامل خلال اداء العمرة.
وقالت: "أنا كنت بحافظ على صلواتى ولم أكن أعرف أن الحجاب شيء أساسي فى لباس المرأة المسلمة حتى أنار الله بصيرتى قبل رجوعى للقاهرة بيومين"، مضيفة: "كنت فى الثلث الأخير من الليل واستيقظ أبى على بكائى الشديد وطلبت منه زيارة بيت الله، ولم يتردد لحظة فى تنفيذ طلبى، وبالفعل زرت الحرم المكى ودعوت الله بالهداية".

وتابعت: "استشعرت وقتها أن الجمال والمال والجاه والصحة والمنصب زائل ونحن فى القبر، لذلك دعيت الله بقوة إيمانى".

واستطردت: "خرجت من الحرم المكى وأنا مقررة الاعتزال واختيار طريق الله".
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