بعد تصدرها التريند.. صور نادرة من زفاف شمس البارودي وحسن يوسف

تصدرت الفنانة شمس البارودي مؤشر البحث "جوجل" في مصر بآلاف من عمليات البحث بعد ساعات من انتشار صور لها مع زوجها حسن يوسف وأسرتها.



وبهذه المناسبة تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا نادرة من حفل زفاف الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي بحضور المخرج حلمي رفلة والمنتج عبد الرزاق الجاعوني والمخرج محمود فريد، وذلك عام 1975.



وعبر هؤلاء المتابعون عن إعجابهم بجمال الفنانة شمس البارودي التي قررت اعتزال الفن في عز نجوميتها.



كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تداولوا صورة جديدة للفنانة المعتزلة شمس البارودي، رفقة زوجها الفنان حسن يوسف.



وظهرت شمس البارودي فى الصورة وهى بجانب عدد من أفراد أسرتها، وترتدى الحجاب ونظارة طبية، بينما زوجها الفنان حسن يوسف يرتدى جلبابا منزليا.



كانت شائعات ترددت في الآونة الأخيرة، بشأن نية شمس البارودي العودة للفن؛ بعد خلعها النقاب واكتفائها بالحجاب، خاصة بعد عودة بعض المعتزلات للفن من جديد.



ونفت مصادر مقربة من الأسرة، عودتها للفن والأضواء مجددا، وأكدت عدم تفكير شمس البارودي في ذلك، خاصة أنها ابتعدت واعتزلت "في عز شهرتها"، ولا تنوي العودة من جديد في هذه السن.



وأوضحت المصادر أن شمس البارودي، تركز على الاهتمام ببيتها وزوجها الفنان حسن يوسف، وأسرتهما الصغيرة، نافية أن يكون لديها أي شعور بالرغبة في العودة للفن بعد سنوات اعتزال طويلة.