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رياضة

تعرف على اختيار الفيفا لأفضل لاعب في مباراة الهلال السعودي والترجي التونسي

السبت 14/ديسمبر/2019 - 06:36 م
صدى البلد
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عمر سلامة
اختارت اللجنة الفنية لبطولة كأس العالم للأندية ""قطر 2019" البيروفي أندريه كاريلو لاعب وسط نادي الهلال، أفضل لاعب في مباراة الأخير أمام الترجي التونسي.

وساهم كاريلو في هدف اللقاء الوحيد الذي سجله جوميز، بعدما صنع له الكرة، قبل أن يقوم الفرنسي بمراوغة مدافع الترجي بشكل رائع ويسجل الهدف ببراعة.

ويشارك الهلال لأول مرة في تاريخه، ببطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الدوحة القطرية في الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بالفوز على أوراوا رد ديموندز الياباني، في المباراة النهائية.

وحقق الهلال الفوز على الترجي بهدف دون رد، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي، ويضرب موعدا مع فريق فلامنجو البرازيلي.
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