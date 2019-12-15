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منوعات

شاهد .. مسافر يثير غضب ركاب طائرة بسبب تصرف مقزز .. ماذا فعل

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:00 ص
صدى البلد
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أحمد شريف
أثار مسافر طائرة مزدحمة اشمئزاز الركاب بعد أن وضع قدمه العارية في وجه المسافرين، لإزالة الجلد الزائد بقدمه، وكأنه جالس فى منزله أو على متن طائرته الخاصة، دون مراعاة لمشاعر من حوله من الركاب.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، طالب ركاب الطائرة بحبس المسافر بسبب فعله الاشمئزازي الذي قام به على متن الطائرة، بعد تداول فيديو لتصرفه عبر موقع Instagram اليوم الجمعة.

وأوضح الفيديو المثير للجدل، المسافر وهو يضع قدمه على ساقه و يعبث بقدمه لازالت الجلد الزائد بها، أثناء جلوسه بمقعده على متن الطائرة .

ولم يتضح بعد على أي خطوط جوية وقع الحادث الذي، سخر منه رواد موقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرف المسافر المروع وغير الحضاري.
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