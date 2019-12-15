مديريات الأمن تواصل المرحلة العاشرة من مبادرة كلنا واحد

تواصل مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية، توفير السلع الأساسية وطرحها بـعدد كبيرة من أفرع السلاسل التجارية والشوادر على مستوى الجمهورية، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين خاصةً بالقرى والنجوع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة فى خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابى للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق، وذلك عقب إقبالهم الكثيف على أفرع الأسواق المختلفة المشاركة فى المبادرة.



كما حرصت وزارة الداخلية على المشاركة الفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة فى المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، الأمر الذى حاز على إعجاب المواطنين.



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