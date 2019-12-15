عبر منتدى شباب العالم.. أول طيار بدون ذراعين تروى تفاصيل حياتها.. فيديو

قالت جيسيكا "المولودة دون ذراعين"، إن التحديات التى واجهتها فى حياتها لم تكن سهلة أبدا ولكنها تغلبت عليها فى النهاية.



وأضافت جيسيكا خلال حوارها التلفزيوني فى برنامج "مساء دى إم سي" المذاع على قناة "دى إم سي"، أن أى تحدى من الممكن أن ينظر إليه من مفهوم مختلف حتى نستطيع التغلب عليه فى النهاية.



وتابعت جيسيكا، ان منتدى شباب العالم يناقش أهمية الابتكار، مضيفة أنها ولدت دون أذرع ولذلك فإن حياتها كانت صعبة للغاية فى بدايتها.



وأشارت جيسيكا، إلى أنها تحب أن تقوم بالكثير من المغامرات على أرض الواقع وهذا ما جعلها تفعل كل ما هى عليه الآن من الإنجازات التي قامت بها.



وأوضحت جيسيكا، أن هناك الكثير من الأشخاص الذين قالوا لها إنها لن تستطيع الطيران بدون أذرع ولكنها لم تستمع إلى أحد منهم وقامت بالفعل بالطيران وكانت أول قائد طائرة بدون ذراعين في العالم.