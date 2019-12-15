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فن

نجوم الفن يحتفلون بأعياد الكريسماس في المركز الكاثوليكي.. صور

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 03:45 ص
احتفال الكاثوليكي
احتفال الكاثوليكي بالكريسماس
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أحمد إبراهيم
احتفل المركز الكاثوليكي للسينما بالكريسماس برئاسة الأب بطرس دانيال، وسط حضور عدد كبير من النجوم وهو الحفل الذي أقيم في الكنيسة الكاثوليكية.

وكان من بين النجوم الذين حضروا مراسم الاحتفال كل من هشام سليم و مي عمر والهام شاهين ولقاء الخميسي وندى بسيوني ونيللي، وطارق علام.

ويحرص المركز الكاثوليكي في هذا التوقيت كل عام ان يحتفل بأعياد الكريسماس بحضور عدد من الفنانين والمشاهير.

ويعتزم المركز الكاثوليكي للسينما التحضير إلى مهرجانه السنوى والذى من المقرر أن ينعقد في فبراير المقبل.
نجوم الفن يحتفلون بأعياد الكريسماس في المركز الكاثوليكي.. صور
نجوم الفن يحتفلون بأعياد الكريسماس في المركز الكاثوليكي.. صور
نجوم الفن يحتفلون بأعياد الكريسماس في المركز الكاثوليكي.. صور
نجوم الفن يحتفلون بأعياد الكريسماس في المركز الكاثوليكي.. صور
نجوم الفن يحتفلون بأعياد الكريسماس في المركز الكاثوليكي.. صور
نجوم الفن يحتفلون بأعياد الكريسماس في المركز الكاثوليكي.. صور
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