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فن

يكفيكم شر المرض.. منى فاروق تدخل المستشفى عقب تعرضها لأزمة صحية

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:17 ص
منى فاروق
منى فاروق
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صدى البلد
نشر حساب الفنانة منى فاروق على انستجرام صورة لها وهي داخل أحد المستشفيات عقب تعرضها لوعكة صحية.

وكتبت منى فاروق تعليقا على الصورة: "إلا ماكتب الله لنا، قدر الله وماشاء فعل، الحمد الله، ادعولي بالشفاء، الله يشفيني ويعفو عني ويبعد عني كل مكروه ويكفيكم شر المرض".

وكانت الممثلة منى فاروق، نشرت مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام منذ أيام، ظهرت فيه تتنزه داخل أحد فنادق الإمارات، وتدعو متابعيها للتنزه داخل هذا المكان.

فيديو منى فاروق، أثار جدلًا بين متابعيها على السوشيال ميديا، لاسيما وأنها تحرص في تلك الفترة على الظهور بشكل متكرر ودائم عبر حسابها على انستجرام.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في شهر يوليو الماضي، إخلاء سبيل شيما الحاج، ومنى فاروق، بكفالة 100 ألف جنيه في اتهامهما بنشر فيديو فاضح.

يذكر أن أحدث أعمال الممثلة منى فاروق، كان مشاركتها فى مسلسل «رحيم» للفنان ياسر جلال، الذي تم عرضه في الموسم الرمضاني لعام 2018.
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