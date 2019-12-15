شباب الأهلي يواجه حرس الحدود في دوري الجمهورية

يلتقي فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ١٩٩٩، اليوم مع مضيفه حرس الحدود، في المباراة التي تجمعهما ضمن الجولة ١٧ والأخيرة من الدور الأول لدوري الجمهورية.



يدخل الأهلي المباراة وهو يسعى بقوة لتحقيق الفوز على الحرس، لكي ينهي الدور الأول متربعًا على صدارة ترتيب البطولة، وكذلك لكي يواصل سلسلة انتصاراته المتتالية.



وعقد عمرو أنور المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل مران الأمس طالبهم خلالها بالتركيز على مواجهة الحرس جيدًا والالتزام بتنفيذ التعليمات الخططية من أجل الفوز باللقاء، ومواصلة الانفراد بالصدارة.



ويمتلك الأهلي في رصيده ٣٨ نقطة، جمعها من الفوز في ١١ مباراة، والتعادل في ٥ مباريات، ودون أن يتلقى أي هزيمة، حيث تعادل مع سموحة ١ – ١، وفاز على الزمالك ٣ – صفر، وعلى الاتحاد السكندري ٢ – ١، وعلى الجونة ١ – صفر، وعلى الإنتاج الحربي ٣ – ١، وتعادل مع إف سي مصر ١ – ١، ثم فاز على طنطا ٥ – ١، وعلى المصري ٧ – ٣، وعلى دجلة ٣ – ٢، وعلى أسوان ٤ – صفر، وتعادل مع الإسماعيلي ٢ – ٢، وفاز على المقاصة ٣ – صفر، وتعادل مع المقاولون العرب سلبيًا، وفاز على بيراميدز ٢ – صفر، وتعادل مع طلائع الجيش سلبيًا، وفاز على إنبي ٢ – ١، مسجلًا ٣٩ هدفًا بينما تلقت شباكه ١٣ هدفًا.



ويضم الجهاز الفني لفريق مواليد ٩٩ بالأهلي عمرو أنور مديرًا فنيًا، وياسر رجب مدربًا عامًا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عيد مديرًا إداريًا، وأحمد أبو عبلة طبيب الفريق، ومحمد حسن مخطط الأحمال والتأهيل والقياسات، ومحمد السيد أخصائي التدليك.

