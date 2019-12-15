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أخبار العالم

بعد تراجع ميليشياته في طرابلس.. قطر تفتح أحضانها للسراج

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:05 ص
أمير قطر - فايز السراج
أمير قطر - فايز السراج
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رحيم يسري
لا تتوقف تركيا وقطر عن دعم الإرهاب والميليشيات التي تزعزع الاستقرار في المنطقة، فعقب اجتماع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق في ليبيا، بمسئولين أتراك في الدوحة، التقى السراج في الدوحة بوزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحجة بحث مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وخلال اللقاء، أكد الوزير القطري دعمه لحكومة السراج، رافضا معركة تحرير طرابلس التي يقوم بها الجيش الوطني الليبي.

كما التقى السراج رئيس الوزراء القطري، عبد الله بن ناصر آل ثاني، حيث اتفقا على تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والأمنية.

من جانبه، أكد أمير قطر تميم بن حمد أن بلاده ستقدم أي دعم يطلبه السراج في المجالين الأمني والاقتصادي.

وبالأمس، التقى السراج بوزير الدفاع التركي خلوصي أكار في الدوحة أيضا، حيث تناول الوزير التركي في لقائه مع السراج مذكرة التفاهم حول تحديد مناطق الصلاحية البحرية والتعاون العسكري والأمني.

كما التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو بالسراج في قطر، وتباحث تشاويش أوغلو، مع السراج، حول مذكرة الاتفاق المشبوه المبرم بين تركيا وليبيا بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي لحكومة السراج إن الاجتماع الذي عقد في الدوحة على هامش مشاركة السراج في "منتدى الدوحة"، تطرق إلى مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، والجهود الدولية لحل الأزمة، والعلاقات الثنائية بين الطرفين.

وتأتي لقاءات السراج مع المسئولين القطريين والأتراك في الدوحة، في ظل استمرار عملية تحرير طرابلس التي يقودها الجيش الوطني الليبي، حيث تشتبك القوات الليبي مع ميليشيات السراج التي تتلقى خسائر فادحة.

كان أردوغان وقع في نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم مع السراج، وصادق البرلمان التركي على المذكرة المتعلقة بتحديد مجالات الصلاحية البحرية في 5 ديسمبر ودخلت حيز التنفيذ في 7 ديسمبر، لكن الاتفاق أثار موجة من الانتقادات والرفض محليا وإقليميا ودوليا.
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