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ثقافة

ثقافة الإسكندرية تناقش احترام الاختلاف في الرأي

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 11:17 ص
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
‏‎أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة بعنوان "لغة الحوار واحترام الاختلاف في الرأي" بمكتبة النزهة بفرع الإسكندرية، قدم خلالها الشيخ محمد موسى دياب من المجمع الأزهري بسموحة، نبذة عن تعاليم الدين الإسلامي السمح التي تحث على الاحترام وتوقير الكبير والعطف على الصغير، مقدما أمثلة من لغة الحوار في القرآن من حوار المولى عز وجل مع الملائكة عند خلقه لآدم عليه السلام، وحوار إبراهيم عليه السلام مع أبيه آذر وغيرها من الأمثلة التي توضح آداب التكلم والتحاور عند اختلاف الآراء، ومؤكدا في ختام حديثه على ضرورة الحرص على غرس أساليب الحوار وآدابه في نفوس النشء منذ الصغر.

عقد نادي أدب بيت ثقافة القباري اللقاء الأسبوعي لنادي بقصر ثقافة الشاطبي، باستضافة الشاعرة سعدية خليفة لمناقشة أعمالها تلى ذلك حوار حول السرد بين الفصحي والعامية بحضور رئيس النادي وعدد من شعراء الثغر.
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