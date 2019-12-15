الجوازات والهجرة: التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين على الخدمات والمستندات الشرطية

قامت الإدارات العامة لـ"تصاريح العمل، جوازات السفر والهجرة" بإتخاذ بعض الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان وصون كرامته.



وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارتين بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.



حيث قامت أقسام الإدارة العامة لتصاريح العمل المختلفة بإستقبال عددًا من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها ، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم فى إستخراج التصاريح الخاصة بهم.



وفى ذات السياق إستقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عددًا من المواطنين بكافة فروعها الجغرافية بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات إستخراج جوازات السفر فى سهولة ويسر خاصة لكبار السن وذوى القدرات الخاصة.





وتؤكد الوزارة على إستمرار إتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.



