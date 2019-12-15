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توقف عن تناولها فورًا | 4 أطعمة ومشروبات تصيبك بالسرطان

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 05:09 م
توقف عن تناولها فورًا
توقف عن تناولها فورًا | 4 أطعمة ومشروب تصيبك بالسرطان
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حياة عبد العزيز
يتعرض الكثير من الأشخاص للإصابة بـ السرطان، وذلك نتيجة لتناول بعض الأطعمة والمشروبات غير الصحية، التي تحتوي على مواد حافظة والسكر.

تعرف على الأطعمة التي تزيد من نسبة الإصابة بـ السرطان والتي يجب توقف عن تناولها فورًا، وذلك وفقًا لموقع "organicwelcome".

الصودا
لا يحتوي مشروب الصودا على قيمة غذائية، فالكوب الواحد يحتوي على الكثير من السكر والالوان الصناعية الذي يضر بالجسم، كما انه يسبب تكوين السموم في الكلى، ويؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بـ السرطان.

الدقيق الابيض

تحتوي العديد من الاطعمة على الدقيق في مكوناتها الطبيعية، كما انه يتدخل في المكرونه والمخبوزات والكعك، فينصح الاطباء بالتقليل من تناول تلك الاطعمة التي تحتوي على الدقيق الأبيض الذي يزيد من خطر الاصابة بمرض السرطان.


مقرمشات البطاطس
تحتوي رقائق البطاطس على مواد حافظة، كما انها محملة بالدهون غير المشبعة والملح الزائد، بالإضافة إلى مواد مسرطنة، فتتفاعل في الجسم، كلما زادت الحرارة في الجسم زادت خطورتها على الصحة.

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السمن

السمن من محتويات الطعام التي يجب توقف عن تناولها، فهي مصنوعه من الزيوت النباتية، والتي تزيد من خطر الاصابة بسرطان الكلى والمعدة.
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