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أخبار العالم

الإمارات تحذر مواطنيها في الهند .. اعرف السبب

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:33 م
سفارة الإمارات في
سفارة الإمارات في الهند
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محمود نوفل
دعت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند، مواطنيها إلى أخذ الحيطة والحذر؛ بسبب المظاهرات التي تشهدها الهند.

وقالت السفارة، عبر حسابها بـ "تويتر"، "تنوه السفارة عن وجود إضرابات ومظاهرات في عدد من الولايات الهندية، وعليه يرجى من المواطنين المتواجدين في الهند تجنب أماكن المظاهرات، وتوخي الحيطة والحذر".

وللاطلاع على مزيد من المعلومات وفي حال الحاجة يرجى التواصل مع السفارة على الرقم التالي: 00919911120000 أو الاتصال على مركز اتصال وزارة الخارجية على الرقم 80044444.

كما دعت السفارة المواطنين إلى التسجيل في خدمة "تواجدي".
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