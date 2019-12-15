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تعليم

بين مبادرات ودورات تدريبية.. جامعة القاهرة تساهم في دمج ذوي القدرات الخاصة

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:56 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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ياسمين سامي
أولت جامعة القاهرة اهتماما كبيرا بذوي الاحتياجات الخاصة خلال عام 2019 وأطلقت عددا من المبادرات والخدمات التي ساهمت في دمج ذوي الاحتياجات الخاصة مع المجتمع.

أطلقت جامعة القاهرة مبادرة لدمج ذوى الاحتياجات الخاصة في المجتمع، تضمنت العديد من الفعاليات منها قيام كلية العلاج الطبيعى بعمل دورة تدريبية في تعليم لغة الإشارة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعة.

كما تعمل الجامعة على استقبال لجنة من إدارة التجنيد والتعبئة، لتقديم خدماتها وإنهاء المواقف التجنيدية لطلبة الجامعة من ذوي الإعاقة.

وحققت جامعة القاهرة طفرة كبيرة فى حقوق ذوي الإعاقة، وتولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف وتقدم لهم الرعاية والاهتمام باعتبارهم فئة قادرة على الإنتاج ولديهم من الإرادة والتحدي ما يدفعهم للعمل، مشيرًا إلى أنه تم انشاء وحدة بالجامعة لذوي الإعاقة لسهولة التواصل معهم وحل مشكلاتهم.
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