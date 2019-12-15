ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

جزيرة الموز.. جنة مصر الشتوية التي لا يعرفها الكثيرون .. صور

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:56 م
جزيرة الموز
جزيرة الموز
Advertisements
شمس يونس - أحمد سالم
في قلب الأقصر، وبالتحديد تقع في البر الغربي بقرية الأقالتة التابعة لمركز القرنة، تقع على ربوة نيلية جزيرة خضراء تعج بالطبيعة والحياة والمناظر الخلابة التي تسترق النظر وتنقي الروح.

جزيرة الموز هي أحد القبلات السياحية في صعيد مصر، وأحد متنفسات السائحين الذين يفضلون الاستمتاع بها ضمن برامجهم السياحية.

لا يمكن الوصول الى جزيرة الموز بدون ركوب فلوكة نيلية، ليصبح الوصول أو الطريق اليها في حد ذاته رحلة ممتعة في عرض النيل الذي يتسم بنقائه وطبيعته الزرقاء في صعيد مصر.

فلوكة عم حجاج

عم حجاج أحمد، صاحب فلوكة يعمل عليها لنقل الزوار من البر إلى جزيرة الموز يوميا، يقول إن السائحين يستمتعون بالرحلة النيلية كثيرا، وذلك على أنغام الأغانى الصعيدية الشعبية التى نقوم بتشغيلها فى الفلوكة.

ربع ساعة بالتحديد هي مدة الوصول من البر الشرقي إلى أرض الجزيرة الخضراء، يشير عم حجاج: "نصل إلى الجزيرة التى يمكثون فيها مدة لا تقل عن 60 دقيقة، هي متوسط ما يستغرقونه من وقت بمجرد الدخول من مدخل الجزيرة، التي لا تحمل بابا أو جدران تشوه منظرها فطبيعة النيل مفتوحة مباشرة على طبيعة الأرض الزراعية التي تقام عليها الجزيرة.

ماذا يوجد على جزيرة الموز

بالتأكيد أشجار الموز ذات الشكل الرائع تنسجم وتصطف في استقبال الزائرين عبر النيل لتشكل هوية الجزيرة الخلابة، كما يوجد بها أيضا بعض الحيوانات التي تخطف انظار السائحين لكنها تبقى داخل أقفاصها، بالإضافة إلى أشجار كثيفة من أنوأع أخرى غير الموز، ومقاعد خشبية متنوعة الأشكال في كل أرجائها.

يقول المرشد السياحي أحمد جلال، الجزيرة بها العديد من أشجار الفاكهة المختلفة، كما أنها تحتوي على مقهى صغير يقدم فيه الشاي أو المشروبات العشبية، بالإضافة إلى القهوة، وهناك يمكن للسائح رؤية التماسيح وتذوق الكثير من الفاكهة المحصودة محليًا بما في ذلك قصب السكر والموز.

الجزيرة تحتوى على عدد من الحيوانات الأليفة والمفترسة تم وضعها داخل أقفاص حديدية لحماية السائحين - وفقا لحديث جلال - ومن هذه الحيوانات الذئاب والتماسيح، والثعابين والقرود مهمتها تحقيق المتعة والإثارة للسائحين الأجانب، أيضا توجد بالجزيرة بحيرة صغيرة بها بعض أنواع البط والإوز مع وجود برج الحمام بجوارها لإدخال البهجة على الأطفال، مشيرا إلى أنه يوجد في الجزيرة "ساقية" قديمة لإضفاء سحر الطبيعة الزراعية، ويمكن لعشاق التصوير التقاط الصور التذكارية وسط المناظر الطبيعية الساحرة.

جزيرة الموز على خريطة السياحة

يقول المرشد السياحي أحمد جلال، إن بعض شركات السياحة قامت قبل سنوات بوضع الجزيرة على الخريطة السياحية للوفود التي تأتي إلى الأقصر، خاصة أنها بشكل الموز فيها تشبه إلى حد كبير جزر الباهاما، وهو ما كان يلقى إقبالا من السائحين، خاصة القادمين من أمريكا اللاتينية.

ويضيف أقيمت بعض المقومات التي تساعد على ذلك وكانت الوفود تذهب إليها وتدفع مقابل ماديا بسيطا ثمن الاستمتاع بالجو وأكل الموز.

برنامج رحلة في جزيرة الموز

الرحلة تبدأ بأن يقوم السائح باستقلال مركب "فلوكة" من الميناء الموجودة في وسط المدينة ويستمتع السائح بمياه النيل الهادئة وهو في طريقه لجزيرة الموز التي يتناول فيها الموز اللذيذ.

الجزيرة بها العديد من أشجار الفاكهة المختلفة وبعض الحيوانات التي تبقيها في أقفاصها، كما أنها تحتوي على مقهى صغير يقدم فيه الشاي أو المشروبات العشبية، بالإضافة إلى القهوة، وهناك يمكن للسائح رؤية التماسيح وتذوق الكثير من الفاكهة المحصودة محليًا بما في ذلك قصب السكر والموز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأقصر قبلة السياحة الشتوية.. تعرف على أسعار المواصلات والإقامة وأهم المعالم الأثرية

الحديقة النباتية التاريخية بأسوان : قبلة السائحين تستقبل وفد لجنة التعليم بالاتحاد الأوروبى

مصر تنافس اندونيسيا كافضل الوجهات للغوص على مستوى العالم.. محمية رأس محمد ثانى افضل محمية بحرية على مستوى العالم

لكل اسم حكاية.. قرية غرب سهيل بأسوان عش التماسيح وجارة الجزيرة المقدسة.. صور

في أحضان النيل.. حديقة النباتات بأسوان تاريخ يعود لعام 1898

بعد اختيارهم ضمن أفضل 100 مدينة سياحية.. أبرز 5 أماكن ممكن تزورهم في القاهرة و الغردقة

ترشيحاتنا

أول تعليق من طارق العشرى على خسارة حرس الحدود أمام الأهلي

الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي

بسبب تركي آل الشيخ .. أحمد السقا مطلوب على جوجل

اضرار تناول الفيتامينات .. هذا النوع يصيب بأمراض القلب

تنمر جديد.. شباب يصفعون عامل نظافة على وجهه في طنطا

اخبار الحوادث | بلاغ ضد عمرو واكد .. العثور على جثة شاب داخل شقة في المنصورة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. صورة تشويقية لـ مرسيدس S-Class النسخة الكهربائية 2020

الفخراني وأنوشكا وسميحة أيوب يعزون سلوى محمد علي في وفاة زوجها .. صور

الملكة.. 10 فساتين فخمة في خزانة أحلام الشامسي