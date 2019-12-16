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الزراعة تطالب سموحة بـ 48 مليار.. فرج عامر: لن نطرد 2 مليون عضو من النادي

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 03:34 ص
فرج عامر
فرج عامر
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عمرو ممدوح
قال النائب فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن نادي سموحة مملوك للدولة وليس نادي خاص، مشيرا إلى أن الإصلاح الزراعي لم تفكر في نادي سموحة إلا بعد أن أصبح نادي له شأن.

وأضاف فرج عامر، في تصريحات تلفزيونية، أن الإصلاح الزراعي تطالب النادي حاليا بقيمة 48 مليار جنيه، مشيرا إلى أن وزارة الشباب ردت على وزارة الزراعة بأن أرض نادي سموحة منفعة عامة ويخدم الشباب الذي يجب على الدولة رعايتهم واحتضانهم.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن أرض نادي سموحة اختلفت جهات عديدة على ملكيتها، مشيرا إلى أن الأوقاف تقول أن أرض النادي ملكها وكذلك المحافظة.

وأكد النائب فرج عامر، أنه يستحيل طرد أكثر من 2 مليون عضو في نادي سموحة، مشيرا إلى أنه لن يحدث ويتم سحب أرض النادي من قبل الإصلاح الزراعي.

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