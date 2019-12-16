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رياضة

باريس سان جيرمان يكتسح سانت إتيان برباعية فى الدورى الفرنسي.. فيديو

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 12:10 ص
عمر سلامة
فاز باريس سان جيرمان على مضيفه سانت إيتيان، برباعية دون رد، اليوم الأحد، في ختام منافسات الجولة 18 من الدوري الفرنسي.

باغت العملاق الباريسي منافسه بهجوم قوي منذ البداية، ولم يمنحه فرصة لالتقاط الأنفاس، بل هدد مرمى بمحاولات لمبابي ونيمار، قبل أن يفض باريديس الاشتباك بهدف مبكر بتسديدة قوية بيسراه.

سجل الرباعية الباريسية، لياندرو باريديس وكيليان مبابي وماورو إيكاردي في الدقائق 9 و43 و72 و89.

رفع بي إس جي رصيده إلى 42 نقطة يحلق بهم في الصدارة دون منافسة، بينما تجمد رصيد "الخضر" عند 25 نقطة في المركز الحادي عشر.
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