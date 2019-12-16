الأرصاد تكشف المناطق المتوقع سقوط أمطار بها اليوم.. فيديو

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد اليوم شبورة خفيفة، وهناك استقرار فى الأحوال الجوية من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.



وأضافت مدير مركز الاستشعار عن بعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صباح البلد» المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعسانى، أن المناطق القريبة من الأراضى الزراعية سيكون بها شبورة وعلى الجميع توخي الحظر.



وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد، إلى أن، البلاد شهدت أمس أمطارا على جميع أنحاء الجمهورية، ولكن اليوم ستنحصر على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، والقاهرة وباقى المحافظات لن تشهد أمطارا.



وأوضحت مدير مركز الاستشعار عن بعد، أنه من الأسبوع المقبل ستتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية مره ثانية.



وطالبت مدير مركز الاستشعار عن بعد، من المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة لعدم التعرض لمشكلات صحية.

