في إحدي القنوات الفضائية المشبوهة التي تبث من دولة تركيا راعية الارهاب والارهابيين طفح في إحدى فقراتها المدعو محمد علي في فيديو يعلن فيه بكل صفاقة وسماجة وتبجح أنه سوف يرشح نفسه في الانتخابات على رئاسة مصر ويدعو المواطنين لتأييده وأنه على ثقة في نجاحه وتولي مقاليد الحكم والواضح والأكيد انه كان في حالة سكر حتى الثمالة كما هو متعود بالإضافة إلى تعاطيه كمية كبيرة من حبوب الهلوسة واستنشاق عدد من جرعات الهيروين المغشوش حتى يطرش هذا الكلام الغث من بلاعة فمه.هذا المعتوه والمخبول صدق نفسه في البداية عندما ظهر على هذه القنوات المأجورة وبث شائعات مغرضة عن مصر وقيادتها ولم يقدم الدليل الواحد على كلامه الذي كان كلاما مرسلا معتمدا على ذكر عدة أسماء قد تعامل معها بحكم انه مقاول بناء وكان هناك من كرر كلامه ونشره على صفحات التواصل الاجتماعي وهم جماعة الإخوان الشيطانية ومن يتعاطف مع إجرامها وفعلوا ذلك ليس اقتناعا بهذا المخبول ولكن لإحداث أي قلائل تحاول النيل من مصر وقادتها وهنا صدق هذا المخبول نفسه انه له شعبية على أرض الواقع ولا يعلم انه يستخدم من قبل أنظمة ومخابرات دول متآمرة على مصر وربما يعلم وبالاتفاق معهم.وعلى المقربين من هذا المخبول محمد علي ان يعالجوه ويدخلوه مصحة عقلية لعلاجه من إدمانه ومن هلاوسه لان كل كلامه أوهام وتخيلات مدمن غارق في غيبوبة الإدمان والتعاطي أقرب إلى المجنون الذي يهلوث بكلام غير معقول لأن عقله أصبح خارج نطاق الطبيعة البشرية ولكن للأسف سوف تجد المقربين منه على شاكلته من مدمني العقاقير وحبوب الهلوسة وتعاطي المخدرات وانا اتوقع له ان يكون نهايته مثل نهاية وائل غنيم الذي يجلس الآن في طرقات وحواري أوروبا ويهيل التراب والطين على رأسه كما شاهدناه في فيديوهاته بعد أن فقد عقله