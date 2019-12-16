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رياضة

باسم مرسي وفييرا يقودان هجوم الإنتاج الحربي أمام طنطا

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:34 م
باسم مرسي
باسم مرسي
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عمرو الحلوانى
أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة طنطا بعد قليل فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.

وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالأتى:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شديد، معاذ الحناوي، أحمد دويدار، أحمد مجدي.

خط الوسط: علاء سلامة، محمود عادل، مصطفى الجمل.

خط الهجوم: موسى دياورا، محمد فييرا، باسم مرسي.

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