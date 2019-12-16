باسم مرسي وفييرا يقودان هجوم الإنتاج الحربي أمام طنطا

أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الإنتاج الحربي، تشكيل فريقه لمواجهة طنطا بعد قليل فى إطار لقاءات الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019 /2020.
وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالأتى:
حراسة المرمى: عامر عامر.
خط الدفاع: أحمد شديد، معاذ الحناوي، أحمد دويدار، أحمد مجدي.
خط الوسط: علاء سلامة، محمود عادل، مصطفى الجمل.
خط الهجوم: موسى دياورا، محمد فييرا، باسم مرسي.
وجاء تشكيل الإنتاج الحربي كالأتى:
حراسة المرمى: عامر عامر.
خط الدفاع: أحمد شديد، معاذ الحناوي، أحمد دويدار، أحمد مجدي.
خط الوسط: علاء سلامة، محمود عادل، مصطفى الجمل.
خط الهجوم: موسى دياورا، محمد فييرا، باسم مرسي.