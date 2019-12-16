الدولار يتراجع 9 قروش في ختام تعاملات اليوم الاثنين 16-12-2019



16.03 جنيه للشراء.



16.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



16.00 جنيه للشراء.



16.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك مصر



16.02 جنيه للشراء.



16.12 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك القاهرة



16.03 جنيه للشراء.



16.13 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى



16.05 جنيه للشراء.



16.15 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB



15.99 جنيه للشراء.



16.09 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



16.98 جنيه للشراء.



16.08 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك عودة

16.00 جنيه للشراء.



16.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى بنك قناة السويس



16.00 جنيه للشراء.



16.10 جنيه للبيع.



سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى



16.00 جنيه للشراء.



16.10 جنيه للبيع.

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا كبيرا فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 16-12-2019 ، أمام الجنيه المصري بعدد من البنوك العاملة في مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى .وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولى بنحو 9 قروش ليسجل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.كما تراجع سعر صرف الدولار في بنك الاسكندرية ليسجل 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى