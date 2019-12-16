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اقتصاد

الدولار يتراجع 9 قروش في ختام تعاملات اليوم الاثنين 16-12-2019

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 02:45 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي تراجعًا كبيرا فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 16-12-2019 ، أمام الجنيه المصري بعدد من البنوك العاملة في مصر وذلك مقارنة بختام تعاملات الأسبوع الماضى .

وطبقا لآخر تحديث، تراجع سعر الدولار في البنك التجاري الدولى بنحو 9 قروش ليسجل 15.99 جنيه للشراء و16.09 جنيه للبيع.

كما تراجع سعر صرف الدولار في بنك الاسكندرية ليسجل 15.98 جنيه للشراء و16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.03 جنيه للشراء.

16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.00 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

16.02 جنيه للشراء.

16.12 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.03 جنيه للشراء.

16.13 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.05 جنيه للشراء.

16.15 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى CIB

15.99 جنيه للشراء.

16.09 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.98 جنيه للشراء.

16.08 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة
16.00 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

16.00 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

16.00 جنيه للشراء.

16.10 جنيه للبيع.
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