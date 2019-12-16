في ذكرى رحيل ماجدة الخطيب| سجنت مرتين وأصيبت بفشل كلوي

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة ماجدة الخطيب الـ 13 حيث توفيت 16 ديسمبر 2006.
قدمت العديد من الأعمال الفنية ستظل علامة فى تاريخ السينما المصرية ورغم نجاحاتها إلا أنها عاشت حياة صعبة ودخل السجن مرتين.
نرصد 10 معلومات عن الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب فى ذكراها رحيلها الـ 13.
1- اسمها الحقيقي هو ماجدة محمد كامل الخطيب وولدت في 2 أكتوبر عام 1943 في مدينة القاهرة.
2- خالها هو الفنان القدير زكي رستم والذي ساعدها في بداية دخولها لعالم الفن.
3- كانت بداية ماجدة الخطيب الفنية في عام 1960 بدور صغير في فيلم "حب ودلع" ثم شاركت في فيلم "لحن السعادة" ، في عام 1970 قدمت أول بطولة مطلقة لها مع المخرج حسن الإمام في فيلم "دلال المصرية" والذي لفت إليها الأنظار وكانت انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن.
4- عام 1972 قامت بأول عمل من إنتاجها حيث أنتجت لنفسها فيلم "امتثال"، وحصلت به على جائزة التمثيل الهرم الذهبي عام 1966 وخلال مسيرتها الفنية شاركت في أكثر من 55 عملًا سينمائيًا وتلفزيونيًا.
5- كانت بطلة مسرحية "الجوكر" أمام الفنان محمد صبحي ولكنها اعتذرت ولم تكمل العرض بسب خلافها على بعض التفاصيل الفنية في العرض.
6- سجنت ماجدة الخطيب مرتين الأولى بسبب حيازة اليهرويين والثانية كانت بتهمة القتل الخطأ وذلك عندما صدمت أحد الأشخاص بسيارتها.
7- هربت من حكم بالحبس إلى قبرص بعد أن استأنفت الحكم وعادت بعد سقوط العقوبة وبعدها عادت إلى الفن ولكن المخرجين أسندوا إليها أدوارًا صغيرة بعد أن اعتادت تقديم البطولات قبل دخولها السجن.
8- تزوجت مرة واحدة فقط في حياتها ولكنها لم تكشف عن اسم زوجها.
9- أصيبت عام 2006 بالتهاب رئوي حاد وتم نقلها لأحد المستشفيات واكتشف أنها مصابة بفشل كلوي وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي إلى أن فارقت الحياة .
10- آخر أعمالها في التلفزيون مسلسل "لا أحد ينام في الإسكندرية" مع ماجد المصري، أما آخر عمل لها في السينما فكان فيلم "آخر الدنيا" بطولة نيللي كريم.
قدمت العديد من الأعمال الفنية ستظل علامة فى تاريخ السينما المصرية ورغم نجاحاتها إلا أنها عاشت حياة صعبة ودخل السجن مرتين.
نرصد 10 معلومات عن الفنانة الراحلة ماجدة الخطيب فى ذكراها رحيلها الـ 13.
1- اسمها الحقيقي هو ماجدة محمد كامل الخطيب وولدت في 2 أكتوبر عام 1943 في مدينة القاهرة.
2- خالها هو الفنان القدير زكي رستم والذي ساعدها في بداية دخولها لعالم الفن.
3- كانت بداية ماجدة الخطيب الفنية في عام 1960 بدور صغير في فيلم "حب ودلع" ثم شاركت في فيلم "لحن السعادة" ، في عام 1970 قدمت أول بطولة مطلقة لها مع المخرج حسن الإمام في فيلم "دلال المصرية" والذي لفت إليها الأنظار وكانت انطلاقتها الحقيقية في عالم الفن.
4- عام 1972 قامت بأول عمل من إنتاجها حيث أنتجت لنفسها فيلم "امتثال"، وحصلت به على جائزة التمثيل الهرم الذهبي عام 1966 وخلال مسيرتها الفنية شاركت في أكثر من 55 عملًا سينمائيًا وتلفزيونيًا.
5- كانت بطلة مسرحية "الجوكر" أمام الفنان محمد صبحي ولكنها اعتذرت ولم تكمل العرض بسب خلافها على بعض التفاصيل الفنية في العرض.
6- سجنت ماجدة الخطيب مرتين الأولى بسبب حيازة اليهرويين والثانية كانت بتهمة القتل الخطأ وذلك عندما صدمت أحد الأشخاص بسيارتها.
7- هربت من حكم بالحبس إلى قبرص بعد أن استأنفت الحكم وعادت بعد سقوط العقوبة وبعدها عادت إلى الفن ولكن المخرجين أسندوا إليها أدوارًا صغيرة بعد أن اعتادت تقديم البطولات قبل دخولها السجن.
8- تزوجت مرة واحدة فقط في حياتها ولكنها لم تكشف عن اسم زوجها.
9- أصيبت عام 2006 بالتهاب رئوي حاد وتم نقلها لأحد المستشفيات واكتشف أنها مصابة بفشل كلوي وتم وضعها على جهاز تنفس صناعي إلى أن فارقت الحياة .
10- آخر أعمالها في التلفزيون مسلسل "لا أحد ينام في الإسكندرية" مع ماجد المصري، أما آخر عمل لها في السينما فكان فيلم "آخر الدنيا" بطولة نيللي كريم.