جامعة العريش تنظم الدورة الأولى للحصول على التويفل في اللغة الإنجليزية

نظمت جامعة العريش الدورة الأولي TOEFL التي ينفذها مركز اللغات والترجمة بالجامعة بمعمل اللغات وهي الدورة الأولى ضمن برنامج الندوات في اللغة الإنجليزية ودورات أخرى في اللغة الفرنسية وغيرها من الدورات لخدمة طلاب الجامعة وأبناء محافظة شمال سيناء.



وتحت رعاية الدكتور حبش النادي رئيس جامعة العريش نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش نائب رئيس جامعة العريش، حاضر في الدورة الدكتور حاتم سلامة و يشرف علي الدورة الدكتور اكرم ظريف و كريم غنيم مدير القطاع والجهاز الفني والإداري لمركز اللغات والترجمة.



ويهدف برنامج الدورات تخفيف العبء على الطلاب والباحثين من الانتقال لمحافظات أخرى لنيل هذه الدورات الهامة.



وعلى صعيد آخر..عقد وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش برئاسة الدكتور حسن عبد المنعم الدمرداش - نائب رئيس الجامعة لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وتم مناقشة آلية تنفيذ برنامج محو الأمية وتعليم الكبار وسبل القضاء علي الأمية بشمال سيناء، وفق أسس علمية، وإجراء حصر شامل للمستهدف محو أميتهم ودور الجامعة في المعاونة كي تصبح شمال سيناء خالية من الأمية.



كما تمت مناقشة اقامة مشروع للتخلص من المخلفات بكافة أنواعها لإنتاج الغاز الحيوي وعلف الحيوان وغيرها من المخلفات في إطار الحفاظ على البيئة والعمل علي تطبيق نماذج الأبحاث التي تحقق الفائدة من المخلفات الزراعية.



وناقش الحضور مختلف الموضوعات الخاصة بكليات الجامعة و التي تخص خدمة المجتمع وتنمية البيئة داخل الجامعة وشمال سيناء بصفة عامة في إطار الدور الحيوي لجامعة العريش كبيت خبرة علمي لخدمة المجتمع السيناوي.



كما تم بحث سبل التعاون بين الجامعة ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للسكان بحضور نوال سالم رئيسة المجلس القومي للسكان بشمال سيناء.