ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تكريم عمرو عابد عن لما بنتولد في افتتاح نادي سينما المرأة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:15 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيل
كرم المركز القومي للسينما الفنان عمرو عابد في افتتاح نادي سينما المرأة، تحت رعاية وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم، وبرئاسة الدكتورة سعاد شوقي وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي.

وجرى عرض أحدث أفلام عمرو عابد "لما بنتولد" ضمن خطة نادي سينما المرأة لعرض أفلام تناقش وتعالج قضايا المرأة، وقامت الفنانة سميحة أيوب بتسليمه درع التكريم.

ويقوم عمرو عابد في فيلم "لما بنتولد" بدور "أمين" وهو مدرب جيم متزوج حديثا ويعيش مع أسرته في المنزل نفسه، وحلمه توفير سكن مستقل له ولزوجته ولكنه خلال رحلته يأخذ طرق غير مشروعة لتحقيق ذلك".

وينتظر عمرو عابد عرض فيلمه "دماغ شيطان" في شهر يناير، كما يستعد لتحضير فيلم أوقات فراغ 2.

بدأ عمرو عابد مشواره السينمائي بمجموعة ناجحة من أفلام البطولة المشتركة التي كانت تعبر عن الشباب وصراعاتهم ومخاوفهم في هذه الفترة.

وظهر عمرو عابد على شاشة السينما لأول مرة عام 2006 في فيلم أوقات فراغ، وبعدها بعام شارك في بطولة فيلم الماجيك، وفي 2011 قدم فيلم إي.يو.سي ليقدم في انطلاقته نماذج مجتمعية شبابية، ويكشف تفاصيل حياتهم عبر السينما.

كانت لعمرو عابد انطلاقته القوية في عدد من الأعمال السينمائية منها فيلم عائلة ميكي وفرش وغطا وليل خارجي وفي الدراما جاءت مشاركته في مسلسلات "البلطجي، وسبق الإصرار، والكابوس، واسم مؤقت"، كما تعاون مع النجم القدير يحيى الفخراني في مسلسل "دهشة" المقتبس عن رواية الملك لير لوليم شكسبير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبت.. عرض فرفور وصندوق الدنيا بنادي ذوي القدرات الخاصة

اسباب تفوق عمرو عابد في فيلم "لما بنتولد"

بعد الموافقة على عرض فيلمها بـ إ سرائيل | معلومات عن المخرجة السعودية هيفاء منصور

عرض فيلم لما بنتولد فى نادى سينما المرأة

المركز القومي للسينما يفتتح نادي المرأة بـ لما بنتولد

المركز القومي للسينما يفتتح نادي سينما المرأة غدًا

ترشيحاتنا

حكيم يحصد 750 ألف مشاهدة بـ الجارسون.. فيديو

مبيفهموش| حازم إمام يهين جماهير القطبين ويغلط طارق يحيى

زعلانة ليه إنه قمر| إنجي وجدان تعلق على الإعجاب بـ زوجها

لوك النهاردة.. الجيبة بليسيه لإطلالة أنيقة في شتاء 2020

حول المطبخ إلى دورة مياه.. إغلاق مطعم بعد قيام الطاهي بتصرف مقزز| فيديو

حلول لتفادي أعطال بطارية السيارة خلاص فصل الشتاء

AdvertisementS

مبيفهموش| حازم إمام يهين جماهير القطبين ويغلط طارق يحيى

بسبب زوجها وحماتها.. عروس تترك حفل زفافها بعد تعرضها للخداع

عميد معهد القلب السابق يكشف مفاجأة بخصوص تناول الفلفل الحار

لعيبة مش رجالة| رضا عبدالعال تعليقا على خسارة الزمالك بثلاثية

العفيجي يبهر جمهوره| شاهد رومانسية رمضان صبحي مع حبيبة إكرامي

الزمالك عكس الأهلي.. تامر عبدالحميد يتحدث عن كارتيرون وفارق الأزمات في الفريقين

المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب.. فيديوهات فاضحة لفنانة شهيرة.. ابنة شقيق عادل إمام تتحدث عنه

أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك عكس الأهلي في فارق الأزمات.. القيعي يكشف كواليس التعاقد مع كهربا

مدير فني كيوت ومحمود علاء كارثة| إبراهيم سعيد يعلق على هزيمة الزمالك من طلائع الجيش

عايز العريس مبتسم.. أب يشعل مواقع التواصل بزفاف ابنته

زعلانة ليه إنه قمر| إنجي وجدان تعلق على الإعجاب بـ زوجها

حول المطبخ إلى دورة مياه.. إغلاق مطعم بعد قيام الطاهي بتصرف مقزز| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019

لوك النهاردة.. الجيبة بليسيه لإطلالة أنيقة في شتاء 2020

بملابس غير تقليدية.. شاهد إطلالة بلقيس في أحدث جلسة تصوير