شباب من تونس: منتدى العالم تجربة ناجحة ومصر رائدة في التنظيم وحسن الضيافة

يشهد منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، المقام بشرم الشيخ، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاركة 8 آلاف شاب من 120 دولة من أفريقيا وآسيا وأوروبا، وبحضور واسع من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والدبلوماسيين والمثقفين، بالإضافة إلى رجال ورواد الأعمال.



وكانت أول انطلاقة لمنتدى شباب العالم فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كإحدى توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.



والتقى "صدى البلد" على هامش منتدى شباب العالم، وفداً من تونس الذين أشادوا بالتنظيم وحسن الاستقبال، وكثرة الفائدة التي يحصلون عليها من هذا التجمع البشري الكبير، معربين عن فخرهم بجمهورية مصر العربية الشقيقة لتنظيم هذا المنتدى.



وأعرب أشرف الشريف 23 سنة من تونس، عن سعادته بحضور منتدى شباب العالم، مؤكدًا أنه عمل ضخم ونجحت مصر في تنظيمه بجميع النسخ الماضية، ولا تزال تبتكر وتبدع ليستفيد الشباب من النماذج المضيئة التي تبث الأمل والتفاؤل.



وقال إنه يستفاد من منتدى شباب العالم بالاطلاع على أفكار العديد من المشاركين من جنسيات مختلفة، وكذلك مناقشة العديد من الموضوعات داخل جلسات وورش العمل التي تفيد الشباب.



وأضاف: "أن شرم الشيخ مدينة جميلة وتفكرنا بتونس ويوجد بها حسن المعاملة".



أما الشاب عبد الحليم زعبي، من تونس، فأعرب عن سعادته بمنتدى الشباب، وخاصة أن يقام في مدينة شرم الشيخ الجميلة الجذابة للسياح من كل دول العالم، موجهًا رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلًا: "ابقى دائمًا على تنظيم هذا المنتدى الناجح، ونتمنى أن يصل المنتدى إلى النسخة عشرين".



من جانبها، أشادت نور العافية من تونس، بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، معربة عن سعادتها بحفل الجلسة الافتتاحية للمنتدى، منوهة بأن الحفل تضمن رسائل تحفيزية دافعة للتفاؤل والأمل من خلال تجربة الطفل زين يوسف محارب السلطان، فهذه التجارب البشرية تغلب أصحابها على المشكلات لإثبات الذات، وعلى الشباب الاستفادة من ذلك وعدم اليأس.



وتابعت: أن الأوبريت الذي قدم في جلسة الافتتاح كان رائعا وكلماته معبرة، لافتة إلى أن المنظمين للمنتدى واستطاعوا إثبات جدارتهم في التنظيم وحسن الإدارة والتعامل مع الآخر، لبعث رسالة للمشاركين أن مصر دولة حضارة، موجهة رسالة للرئيس السيسي، قائلة: "ربنا يعطيه الصحة والعافية".