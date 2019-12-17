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تعليم

مصطفى السيد يوقع اتفاقية أستاذ زائر بجامعة عين شمس

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:12 ص
صدى البلد
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كريم ناصر
وقع د. مصطفى السيد رائد علوم نانو تكنولوجى اتفاقية أستاذ زائر بكلية العلوم جامعة عين شمس، والتى تتضمن قيامه بتدريس مادة ضمن البرامج المعتمدة للكلية.

وذلك بهدف تخريج طالب أكثر تميزًا ورفع التصنيف العالمي للكلية والجامعة.

جدير بالذكر أن الدكتور فاروق الباز قد وقع أيضا منذ أيام اتفاقية أستاذ زائر مع د. محمود المتينى رئيس الجامعة بحضور د. نظمى عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ود. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث و د. محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم.

وأشار د. محمد رجاء إلى أنه من المتوقع بدء تفعيل الاتفاقية في الفصل الدراسي الثاني.
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