يديعوت أحرونوت تنشر كاريكاتيرا يسخر من نتنياهو وزوجته

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت العبرية" صباح اليوم الثلاثاء، كاريكاتيرا ساخرًا يعبر عن حالة الصراع الداخلي الإسرائيلي تحت عنوان: "مملكة نتنياهو وسارة والصراع الداخلي على العرش".



وتناول الرسم الساخر صورة لنتنياهو وزوجته سارة وهما يعتليان الحصون ويصوبان السلاح نحو عضو الليكود "جدعون ساعر"، والذ بدوره يحاول تسلق جدران المملكة للإطاحة بنتنياهو وزجته.



ومن جانبه دشن جدعون ساعر القيادي البارز في الليكود، حملته الانتخابية الداخلية لرئاسة الليكود مقابل نتنياهو في مستوطنة آور يهودا، تحت شعار( نتنياهو لن يستطيع تشكيل حكومة يمينية)، بحضور رئيس مركز الليكود حاييم كاتس، حيث حضر الحملة 700 من منتسبي الليكود بينما غرد ساعر شاكرًا 1200 عضو قال إنهم حضروا الحفل الافتتاحي لحملته.



أفاد مقربون مع وزير الرفاهية والشؤون الاجتماعية السابق حاييم كاتس أنه سينتخب جدعون ساعر لرئاسة حزب الليكود في الانتخابات الداخلية المقبلة للحزب.



ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، فإن موظفي الصناعات الجوية أيضا سيصوتون لصالح جدعون ساعر في انتخابات حزب الليكود الداخلية المقبلة.



يشار إلى أن الحديث يدور عن شريحة واسعة من أعضاء حزب الليكود، ما يعني أنه سيترتب على ذلك تداعيات ملموسة لصالح ساعر في انتخابات حزب الليكود الداخلية المقبلة.



وقال عضو الكنيست المنافس في انتخابات حزب الليكود جدعون سار خلال إطلاق حملته لقيادة الليكود أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس لديه فرصة لتشكيل حكومة بعد 2 مارس.



وأضاف ساعر وفق موقع "والاه" العبري، "لقد فقدنا الأغلبية في الشعب وأي شخص يدرك أن نتنياهو من غير المرجح أن يشكل حكومة جديدة بعد 2 مارس".