عبوات مهربة من الخارج.. الدواء تحذر من علاج لسرطان للبروستاتا

حذرت هيئة الدواء المصرية، من خلال منشور توعية لها حمل رقم 2 لعام 2026 من عقار شهير لعلاج سرطان البروستاتا.

وقالت هيئة الدواء المصرية، إن الدواء يحمل إسم INDENZA (Enzalutamide Capsules 40) وهناك احتمالية وجود عبوات مجهولة المصدر من الصنف المذكور طبقًا لإفادة إدارة تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية حيث أفادت بأن المستحضر غير

مسجل بقاعدة بيانات هيئة الدواء المصرية حتي تاريخه .

عدم شراء المستحضرات الصيدلية الا من الصيدليات المرخصة

وشددت هيئة الدواء المصرية علي عدم شراء المستحضرات الصيدلية الا من الصيدليات المرخصة، وفي حالة الشك في المستحضر الصيدلى يتم الرجوع الى هيئة الدواء المصرية سواء بالإتصال بالخط الساخن 15301 او الموقع الإلكترونى الخاص بالهيئة.