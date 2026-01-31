قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

غدًا.. صرف معاشات فبراير لـ 11.5 مليون مستحق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تبدأ  صباح غدا عملية صرف معاشات شهر فبراير 2026 ، لنحو 11.5 مليون من أصحاب المعاشات والمستحقين، من خلال مختلف منافذ الصرف على مستوى الجمهورية.

وتتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الاستعدادات النهائية لموعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2026 

وتصرف المعاشات  عبر ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفروع بنك ناصر الاجتماعي، ومكاتب البريد المصري، بما يضمن سهولة ويسر حصول المستحقين على مستحقاتهم، وتقليل الزحام وتجنب أي معوقات تواجه المواطنين خلال عملية الصرف.

كما تتابع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  بشكل مستمر الإجراءات التنظيمية والفنية الخاصة بعملية الصرف، لضمان انتظامها بكفاءة عالية، كما أن الاستعدادات التي اتخذت خلال صرف معاشات الشهر الماضي أسهمت في تيسير الخدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين.

ويستفيد من منظومة المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، في إطار حرص الدولة على تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية في مواعيدها المقررة.

وينص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 على الشروط والضوابط المنظمة للاشتراك في تأمين البطالة، حيث يسري التأمين على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكذلك العاملين بالقطاع الخاص والوحدات الاقتصادية التابعة لها، بشرط ألا يتجاوز سن المؤمن عليه 60 عامًا للاستفادة من هذا التأمين.

