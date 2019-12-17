من مخيم للاجئين للعالمية.. فتاة أردنية تحكي قصتها لتصبح من أفضل 30 شخصية نسائية مؤثرة في العلوم

مصر تبنى مستقبلا أفضل بشبابها .. خبراء: منتدى العالم يحفز الشركات الناشئة ورواد الأعمال.. الأجيال الجديدة قادرة على تحويلها إلى دولة مصدرة .. عرض قصص التحدي يشجعهم على التفكير للأمام