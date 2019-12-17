من مخيم للاجئين للعالمية.. فتاة أردنية تحكي قصتها لتصبح من أفضل 30 شخصية نسائية مؤثرة في العلوم

قالت ايات خليل، من الأردن إحدى المشاركات بمنتدي شباب العالم، إنها تقف أمام الجميع بـ منتدى الشباب بعد تحديات كثيرة، ويأس وفشل فى التغيير، موضحة أن حلمها بدأ من والدها.
وأضافت ايات خليل، خلال كلمتها بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن والدي ولد وتربي في مخيم للاجئين بالأردن ولم يستطيع اكمال الدراسات العليا.
وأشارت، ايات خليل ، إلى أن والدها كان ينظر إليها ويقول لها إنها الحلم الذي يتمنى تحقيقه، وأكدت أن والدها زراع بداخلها حب العلم والتميز.
وأكدت ايات خليل، أنها أصبحت سفير للشباب بهيئة الأمم المتحدة، تصنف كواحدة من أفضل 30 شخصية نسائية مؤثرة في العلوم بالمنظمات العالمية.
وأوضحت أيات خليل، أن الطريق لم يكن سهلا أمامها، ولكن كل أنسان يستطيع تحقيق أحلامه، وكل شاب لديه قوة فى حل المشكلات، فكل شاب هو الوحيد من يحل مشكلته.
وأضافت ايات خليل، خلال كلمتها بالجلسة الختامية لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن والدي ولد وتربي في مخيم للاجئين بالأردن ولم يستطيع اكمال الدراسات العليا.
وأشارت، ايات خليل ، إلى أن والدها كان ينظر إليها ويقول لها إنها الحلم الذي يتمنى تحقيقه، وأكدت أن والدها زراع بداخلها حب العلم والتميز.
وأكدت ايات خليل، أنها أصبحت سفير للشباب بهيئة الأمم المتحدة، تصنف كواحدة من أفضل 30 شخصية نسائية مؤثرة في العلوم بالمنظمات العالمية.
وأوضحت أيات خليل، أن الطريق لم يكن سهلا أمامها، ولكن كل أنسان يستطيع تحقيق أحلامه، وكل شاب لديه قوة فى حل المشكلات، فكل شاب هو الوحيد من يحل مشكلته.