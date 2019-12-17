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الروبوت صوفيا: الإنسان والآلة لا يتنافسان بل يكملان بعضهما البعض.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:34 م
الروبوت صوفيا
الروبوت صوفيا
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إبراهيم القادرى
عرضت قناة "الغد" تقرير عن الروبوت صوفيا الذي خطف الأنظار بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ وقد شاركت في جلسة حول الذكاء الاصطناعي بحضور مختصين في مجال الذكاء الاصطناعي كما أن الذكاء الاصطناعي لا يقلل من فرص التواجد للعنصر البشرى.

وأوضح التقرير ما قالته الروبوت صوفيا "أن الإنسان والآلة لا يتنافسان بل يكملان بعضهما البعض".

والجدير بالذكر أن صوفيا صممت من قبل شركة "هانسون روبوتيكس" في هونج كونج، كما أنها شاركت في مؤتمرات عديدة في 65 دولة حول العالم.

كما أن سبب شهرتها هو تطورها عن الروبوتات السابقة وهي سفيرة للبرامج الإنمائية بالأمم المتحدة لتحسين حياة البشر.

لافتا إلى أنها في سابقة هي الأولى من نوعها حصلت على الجنسية السعودية عام 2017.
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