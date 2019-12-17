16 رسالة نارية من مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك.. تعرف عليها

عقد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة حسم مع اللاعبين اليوم "الثلاثاء"، بمقر النادي عقب الهزيمة التي تلقاها الفريق من منافسة طلائع الجيش في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس "الاثنين"، والتي انتهت لصالح الطلائع بثلاثة أهداف مقابل هدفين للقلعة البيضاء.









وفيما يلي نرصد لكم أبرز تصريحات مرتضى منصور مع اللاعبين .





- إذا كان مستوى الفريق أمام طلائع الجيش هو الحقيقي سأقلل عقود اللاعبين بنسبة 70 %.





- الزمالك يمر بأزمة مالية ويجب مساند نادي الزمالك من أجل تدشين قناة الزمالك منبر الدفاع .





- من يريد الرحيل لنادي أخر يقدم عرضا مناسبا ويوافق عليه في الحال .





- طالب رئيس نادي الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا بالاجتماع باللاعبين لمعرفة الراغبين في الرحيل .





- قناة الزمالك تسببت في أزمة مالية ويجب انطلاقها من أجل الجماهير .





- محمود فتح الله ليس زملكاوي ولن يتمكن من دخول نادي الزمالك في عهدي .





- رفضت منح محمود كهربا 25 مليون جنيه في الموسم الواحد لذلك لجأ إلى الهروب.





- الزمالك تحمل هذا العام مبلغ 110 مليون بالإضافة إلى 80 مليون جنيه تأمينات.





-96 مليون جنيه مستحقات لاعبين سابقين، لم يكن لاعبا واحد منهم في عهدي، و7 مليون جنيه مصاريف طيران خاص





- 16 مليون جنية باقي مستحقات اللاعبين وسيتم صرف 10 مليون جنيه لكافة اللاعبين من باقي المستحقات .





- نتحمل كافة مصاريف علاج اللاعبين المصابين وتم علاجهم في أفضل الأماكن .





- الهزيمة من طلائع الجيش أثارت غضب الجماهير لذلك تم وصفهم بالمتنمرين.





- يتم دفع معاشات للنجوم القدامى الكبار لنادي الزمالك تقديرا لهم ونبحث عن وظائف للنجوم السابقين لرد الجميل ..





- الانضباط هو شعار الفريق الفترة المقبلة ومن يخالف ذلك يعاقب بشدة .





- يجب تحقيق الفوز وإحضار البطولات من أجل إسعاد جماهير الزمالك



