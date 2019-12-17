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توك شو

أحمد موسى: تركيا احتلت ليبيا والسراج خان بلده.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:12 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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عمرو ممدوح

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مستشار أردوغان أعلن رسميا بأن تركيا هلى المسؤولة عن حماية ليبيا، قائلا: "يعني بالبلدي كده تركيا احتلت ليبيا"، مشيرا إلى أن فايز السراج خان ليبيا وتحالف مع تركيا وقطر.

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن فايز السراج سلم ليبيا إلى تركيا وخان الأمة العربية وتحالف مع الارهابيين، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر لن تسمح لأحد بالسيطرة على ليبيا والسودان.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن ليبيا والسودان أمن قومي مباشر لمصر، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعث برسالة خلال منتدى شباب العالم إلى تركيا وقطر، وكل من يحاول احتلال ليبيا، فلن تسمح مصر لأحد بذلك.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ختام فعاليات منتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة على أرض السلام شرم الشيخ.

ودارت خلال منتدى شباب العالم 2019، مناقشات واسعة حول آفاق التنمية المستدامة في أفريقيا، والتعاون في قطاع الطاقة بين دول المتوسط، وأيضا مناقشات وحوارات ثرية ومتنوعة، حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما، وريادة الأعمال.
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