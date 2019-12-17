مرصد الأزهر يدين داعش في هجمات متفرقة بنيجيريا

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بأشد العبارات الهجمات الإرهابية التي شنها تنظيم داعش الإرهابي، والتي راح ضحيتها عشرات الأبرياء على أيدي جماعة بوكو حرام الذراع الأيمن لهذا التنظيم في غرب إفريقيا.





وأكد مرصد الأزهر في بيان له، أن هذه الهجمات الإرهابية التي تنم عن جهالة مرتكبيها، إذ إن حفظ بنيان الله هو أول لبنات هذا الدين، وقد توعد الله سبحانه وتعالى من يتعرض لبنيانه بأشد أنواع العقاب.





كما حذر المرصد مجددًا من العودة الشرسة لتنظيم داعش في غرب القارة، مؤكدًا على ضرورة تقديم المجتمع الدولي مزيدًا من الجهود من أجل التصدي لهذه الهجمات الإرهابية، حتى يتم القضاء عليه نهائيًا.





وشن تنظيم داعش عددًا من حيث وقد وقع الهجوم الأول في قرية " مأموري " بمدينة " ماغيري " على بعد 40 كم من محافظة "مايدوجوري" شمال شرق نيجيريا، وذلك وفقًا لمصادر عسكرية أفادت بأن عناصر التنظيم اقتحموا القرية وقاموا بإطلاق النيران على السكان ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا.



